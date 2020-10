Droptest iPhonu 12 ukazuje, že Ceramic Shield je opravdu odolnější. Má to ale háček

Během představení nových iPhonů 12 Apple uvedl také novou technologii ochranných skel s označením Ceramic Shield. Podle výrobce by se mělo jednat o extrémně odolný povrch, který je vyráběn obohacením skla o nanokeramické krystaly, které jsou tvrdší než většina kovů, sklo přitom zůstává opticky čiré. Netrvalo dlouho a na YouTube se objevily první droptesty, které zkoumají, jestli má Ceramic Shield opravdu přidanou hodnotu v podobě až čtyřnásobně vyšší odolnosti, nebo se jedná spíše o marketingové lákadlo.

YouTube kanál MobileReviewsEh poměřil odolnost displeje iPhonu 12 s iPhonem 11, na který vyvíjeli pomocí speciálního zařízení tlak. Podle tohoto testu sklo obrazovky iPhonu 11 prasklo při tlaku 352 newtonů, zatímco u iPhonu 12 vydrželo až do tlaku 443 newtonů.

V dalším kroku se zaměřili na odolnost vůči poškrábání. Jak se předpokládalo, iPhone 12 odolá škrábancům způsobeným klíčky, mincemi či odlamovacím nožem. Podle Mohsovy stupnice tvrdosti šestý až sedmý stupeň tvrdosti (tedy tvrdost křemene nebo živce) zanechá zřetelné poškrábání na displeji iPhonu 11, zatímco iPhone 12 šestému stupni odolá, sedmý stupeň však již na skle zanechá škrábance.

V závěrečném zhodnocení se dozvíme, že Ceramic Shield u iPhonů 12 je podstatně odolnější vůči prasknutí, náchylnost k poškrábání je však podobná jako u iPhonů 11. O tom vypovídají také příspěvky uživatelů níže, u nichž se objevily škrábance na displeji krátce po vybalení iPhonů 12.

