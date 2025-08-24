Vyhledávání Googlu umí restauraci nejen najít, ale zarezervovat stůl

I když se pozornost soustředí hlavně na asistenta Gemini, Google (blog.google) nezapomíná na to, že je to stále v první řadě vyhledávač na internetu, ale i tato funkce dostává další vylepšení založená na AI. Tato funkce je nyní dostupná ve 180 nových zemích a oblastech. Zní to jako velké číslo, ale hned na úvod si povězme dvě zásadní omezení: funkce je stále omezena na angličtinu a na území EU není dostupná z regulatorních důvodů.
A na co se tedy můžeme těšit, až padne alespoň druhé omezení? Vyhledávání v AI Mode nabídne tzv. agenturní funkce, počínaje vyhledáváním rezervací v restauracích. Brzy se rozšíří také na místní schůzky v servisu a vstupenky na události. Můžete se tedy zeptat na rezervaci večeře, a to i s několika omezeními a preferencemi (jako je velikost party, datum, čas, místo a preferovaná kuchyně), a režim AI Mode bude vyhledávat na různých rezervačních platformách a webových stránkách, v reálném čase najde dostupnost restaurací, které splňují vaše kritéria, a poté vám předloží seznam míst s volnými místy, z nichž si můžete vybrat. Jakmile se rozhodnete, máte k dispozici odkaz, který vás přesměruje přímo na rezervační stránku, takže můžete snadno provést rezervaci.
Google na tom spolupracuje s partnery, jako jsou OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, Booksy a mnoho dalších. Tato zkušenost je dostupná prostřednictvím experimentu „Agentic capabilities in AI Mode“ ve vyhledávacích laboratořích Google Search Labs pro ty, kteří mají předplacenou službu Google AI Ultra v USA.