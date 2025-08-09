mobilenet.cz na sociálních sítích

Circle to Search umí nově překládat při posouvání

Ondřej Pohl
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Oblíbená funkce dostane zajímavé vylepšení
  • Brzy se dostane na Androidy, počínaje Samsungy

Funkce Circle to Search se stala hitem, když se objevila na telefonech Samsung řady Galaxy S24. Už nemusíte složitě dohledávat věci, které vidíte na fotkách, například na sociálních sítích. Stačí jednoduchý kroužek a zbytek za vás udělá Google a jeho umělá inteligence.

Nyní tato funkce umožňuje překládat nápisy při procházení nebo dokonce přepínání aplikací. Chcete-li ji použít, stačí dlouhým stisknutím tlačítka Domů nebo navigačního panelu spustit funkci Circle to Search, klepnout na ikonu Přeložit a poté stisknout tlačítko "posouvat a překládat". Od této chvíle můžete pokračovat v posouvání stránky dolů nebo přepínat aplikace a zobrazený text se bude překládat bez přerušení.

Circle to Search

Podle Googlu (blog.google) je překlad jednou z nejpoužívanějších funkcí. Nová funkce se zamíří tento týden zavádět na Android, počínaje vybranými zařízeními Samsung.

