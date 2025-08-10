Google uvádí v Česku očekávaný AI Mode

Google oznámil výrazné rozšíření funkce AI Mode ve svém vyhledávači, která je nově dostupná ve více než 35 nových jazycích a 40 nových zemích. Celkově tak bude dostupná ve více než 200 regionech po celém světě. A co je důležité pro nás, patří mezi ně i Česká republika.
Funkce postavená na nejnovějších modelech Gemini každopádně umožňuje uživatelům ptát se na cokoliv v přirozeném jazyce, stejně jako by mluvili s člověkem. Díky pokročilému porozumění kontextu, logickým vztahům a multimodálním vstupům (text, obrázky, videa) dokáže AI Mode nabízet přesnější, srozumitelnější i kulturně relevantní odpovědi.
Google zdůrazňuje, že nový systém lépe rozumí nuancím místních jazyků a reaguje s ohledem na jazykové a kulturní odlišnosti. Podle dat Googlu už nyní lidé v AI režimu pokládají třikrát delší dotazy než při běžném vyhledávání, což naznačuje, že uživatelé začínají AI využívat pro hlubší a složitější témata.
Postupné zavádění nové verze AI Mode uživatelům v Česku každopádně začalo včera. Dejte nám vědět v komentářích pod článkem, zda už ji máte zpřístupněnou.