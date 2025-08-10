mobilenet.cz na sociálních sítích
Novinka Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Google uvádí v Česku očekávaný AI Mode

Marek Vacovský
Google uvádí v Česku očekávaný AI Mode
Fotografie: Google
  • Google rozšiřuje AI Mode ve svém vyhledávači do více než 35 nových jazyků a 40 zemí, včetně Česka
  • Funkce využívá modely Gemini, které zvládají pokročilé porozumění přirozenému jazyku i multimodální vstupy
  • Uživatelé díky tomu pokládají delší a komplexnější dotazy a dostávají přirozeně formulované odpovědi

Google oznámil výrazné rozšíření funkce AI Mode ve svém vyhledávači, která je nově dostupná ve více než 35 nových jazycích a 40 nových zemích. Celkově tak bude dostupná ve více než 200 regionech po celém světě. A co je důležité pro nás, patří mezi ně i Česká republika.

Google se nadále vzdaluje Exynosu, již testuje nový AI modem od MediaTeku
Přečtěte si také

Google se nadále vzdaluje Exynosu, již testuje nový AI modem od MediaTeku

Funkce postavená na nejnovějších modelech Gemini každopádně umožňuje uživatelům ptát se na cokoliv v přirozeném jazyce, stejně jako by mluvili s člověkem. Díky pokročilému porozumění kontextu, logickým vztahům a multimodálním vstupům (text, obrázky, videa) dokáže AI Mode nabízet přesnější, srozumitelnější i kulturně relevantní odpovědi.


Google zdůrazňuje, že nový systém lépe rozumí nuancím místních jazyků a reaguje s ohledem na jazykové a kulturní odlišnosti. Podle dat Googlu už nyní lidé v AI režimu pokládají třikrát delší dotazy než při běžném vyhledávání, což naznačuje, že uživatelé začínají AI využívat pro hlubší a složitější témata.

Používáte AI asistenta Gemini? Pak byste měli znát i denní limity vašich promptů
Přečtěte si také

Používáte AI asistenta Gemini? Pak byste měli znát i denní limity vašich promptů

Postupné zavádění nové verze AI Mode uživatelům v Česku každopádně začalo včera. Dejte nám vědět v komentářích pod článkem, zda už ji máte zpřístupněnou.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze