Používáte AI asistenta Gemini? Pak byste měli znát i denní limity vašich promptů

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Věděli jste, že možnosti Gemini se výrazně liší na základě typu předplatného?
  • Zatímco základní model 2.5 Flash můžete bez omezení využívat i bez předplatného, pokročilejší modely mají striktní limity
  • Jaké další možnosti se pojí s (ne)placeným Gemini?

Umělá inteligence Gemini je s námi již téměř dva roky, a přestože se stala nepostradatelným denním pomocníkem mnoha z nás, spousta uživatelů stále nemá přehled v oblasti limitů promptů, které mohou AI v rámci různých funkcí zadat, respektive na co jim ještě AI je ochotna odpovědět. A není divu. Google totiž ještě donedávna tajil konkrétní limity různých druhů předplatného Gemini. Kromě bezplatného režimu používání lze totiž Gemini používat také v rámci Google AI Pro a Google AI Ultra. Jaké jsou tedy jednotlivé přesné limity dle Googlu (viz google.com)?

Mezi základní požadavky na používání AI asistenta Gemini dle Googlu patří dosažení věku alespoň 18 let. Stejně jako u ostatních AI je přitom pochopitelně nutné počítat s tím, že odpovědi nemusí být vždy (fakticky) správné a přistupovat k nim s jistou dávkou obezřetnosti. Naopak množství podporovaných lokalit je velmi slušné (více než 150 zemí a teritorií), tudíž si Gemini užijete na většině míst planety.

Gemini bez plánu Google AI Gemini s Google AI Pro Gemini s Google AI Ultra
Modely Gemini
2.5 Pro Až 5 promptů / den Až 100 promptů / den Až 500 promptů / den
2.5 Flash Neomezený přístup
Kontextové okno
Velikost kontextu 32 tisíc 1 milion
Funkce
Zvukové přehledy Až 20 zvukových přehledů / den
Deep Research Až 5 reportů / měsíc pomocí 2.5 Flash Až 20 reportů / den pomocí 2.5 Pro Až 200 reportů / den pomocí 2.5 Pro
Deep Think - - Až 10 promptů / den s 192 tisíc tokenů velkým kontextovým oknem
Generování a úpravy obrázků Až 100 obrázků / den Až 1 000 obrázků / den
Plánované akce - Až 10 aktivních akcí najednou
Generování videa - Až 3 videa / den pomocí Veo 3 Fast (náhled) Až 5 videí / den pomocí Veo 3 (náhled)
Další funkce Limity používání závisí na vybraném modelu
Přednostní přístup k funkcím - Přednostní přístup k některým novým funkcím
