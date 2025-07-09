Používáte AI asistenta Gemini? Pak byste měli znát i denní limity vašich promptů

Umělá inteligence Gemini je s námi již téměř dva roky, a přestože se stala nepostradatelným denním pomocníkem mnoha z nás, spousta uživatelů stále nemá přehled v oblasti limitů promptů, které mohou AI v rámci různých funkcí zadat, respektive na co jim ještě AI je ochotna odpovědět. A není divu. Google totiž ještě donedávna tajil konkrétní limity různých druhů předplatného Gemini. Kromě bezplatného režimu používání lze totiž Gemini používat také v rámci Google AI Pro a Google AI Ultra. Jaké jsou tedy jednotlivé přesné limity dle Googlu (viz google.com)?
Mezi základní požadavky na používání AI asistenta Gemini dle Googlu patří dosažení věku alespoň 18 let. Stejně jako u ostatních AI je přitom pochopitelně nutné počítat s tím, že odpovědi nemusí být vždy (fakticky) správné a přistupovat k nim s jistou dávkou obezřetnosti. Naopak množství podporovaných lokalit je velmi slušné (více než 150 zemí a teritorií), tudíž si Gemini užijete na většině míst planety.
|Gemini bez plánu Google AI
|Gemini s Google AI Pro
|Gemini s Google AI Ultra
|Modely Gemini
|2.5 Pro
|Až 5 promptů / den
|Až 100 promptů / den
|Až 500 promptů / den
|2.5 Flash
|Neomezený přístup
|Kontextové okno
|Velikost kontextu
|32 tisíc
|1 milion
|Funkce
|Zvukové přehledy
|Až 20 zvukových přehledů / den
|Deep Research
|Až 5 reportů / měsíc pomocí 2.5 Flash
|Až 20 reportů / den pomocí 2.5 Pro
|Až 200 reportů / den pomocí 2.5 Pro
|Deep Think
|-
|-
|Až 10 promptů / den s 192 tisíc tokenů velkým kontextovým oknem
|Generování a úpravy obrázků
|Až 100 obrázků / den
|Až 1 000 obrázků / den
|Plánované akce
|-
|Až 10 aktivních akcí najednou
|Generování videa
|-
|Až 3 videa / den pomocí Veo 3 Fast (náhled)
|Až 5 videí / den pomocí Veo 3 (náhled)
|Další funkce
|Limity používání závisí na vybraném modelu
|Přednostní přístup k funkcím
|-
|Přednostní přístup k některým novým funkcím