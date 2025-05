Sníte o datově neomezeném tarifu, ale víte vlastně, kolik dat (s)potřebujete?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Téměř žádná diskuze o mobilech by nebyla kompletní bez zmínky o tom, kterého operátora využíváme a jak (ne)výhodný tarif máme. Většina technologicky zdatnějších zákazníků pak řeší také rychlost, respektive objem dat. Zatímco první parametr je téměř vždy spojován s datově neomezenými tarify, samotný objem dat pak zpravidla již žádné omezení v podobě rychlosti stahování/nahrávání nemá. Snem každého je přitom ideálně kompletně neomezený tarif, tj. s neomezeným voláním, posíláním SMS, ale především neomezeným množstvím dat s neomezenou rychlostí stahování a nahrávání obsahu. Takové tarify jsou však stále poměrně drahé. Logicky ale také vyvstává otázka, kolik dat vlastně reálně potřebujeme. Nároky jednotlivců se pochopitelně mohou dosti lišit, ale pokud již máte datově neomezený tarif (třebaže s omezenou rychlostí), může být zajímavé tuto hodnotu sledovat.

Mnohdy se totiž ozve někdo s názorem, že by mu například stačil tarif s 5, 10 nebo například 20 GB dat měsíčně za „rozumnou“ cenu, nebo třeba jen polovina. Právě 20 GB dat by přitom měl nabídnout připravovaný (v oblasti volání a SMS neomezený) tarif společnosti Revolut za v přepočtu cca 300 Kč, který má být zajímavý také roamingem v rámci Evropy a USA. Pochopitelně se najdou i tací, kteří ke komfortnímu používání vyžadují spíše desítky či stovky GB nebo dokonce TB, pokud se však jedná o průměrného uživatele, jenž tráví podstatnou část v dosahu kvalitní Wi-Fi, zřejmě to nebude potřeba.

Zajímalo mě proto, jak jsem na tom se spotřebou dat skrze operátora já sám. Většinu času trávím připojený na Wi-Fi síti, ale na druhou stranu využívám také často hotspot, k němuž je připojený notebook a další smartphony. Zároveň poměrně aktivně přesouvám data na cloudovém úložišti (primárně fotografie, ale částečně i videa). A pokud i vy disponujete neomezeným datovým tarifem (třebaže ne nijak závratnou rychlostí, v mém případě 20 Mb/s, ale ze svého okolí znám i osoby s neomezeným internetem s rychlostí 4 Mb/s v rámci zajímavé Black Friday nabídky od Vodafonu), možná vás také bude zajímat, kolik dat reálně spotřebujete skrze operátora.

Pokud pro Android

Smartphony Google Pixel:

Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení. Klepněte na Síť a internet > Internet. Vedle názvu operátora klikněte na ozubené kolečko. Nahoře naleznete celkové množství spotřebovaných dat. Pro zobrazení grafů a podrobností klepněte na Využití dat aplikacemi. Pod nápisem lze rozkliknout různá časová období.

Ostatní smartphony s OS Android (postup se může lišit dle výrobce/nadstavby)

Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení. Klepněte na Mobilní síť > Přenesená data.

Postup v případě iOS

Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení. Klepněte na Mobilní síť > Aktuální období + Roaming v aktuálním období.

A kolik dat by tedy stačilo mně osobně? V rámci používání hotspotu mimo domov/kancelář by se podle mého názoru mohlo jednat o 100 GB dat měsíčně, avšak pouze za předpokladu, že bych žádným výrazným způsobem nezměnil každodenní operativu. O něco vyšší hodnotu má pak jiný člen redakce, i když není tak daleko od 100 GB. Do komentářů nám můžete napsat, kolik dat měsíčně by pro vás bylo dostačující a jaká cena by podle vás byla za daný objem dat adekvátní.