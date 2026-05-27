iOS 27 prozradil detaily o ohebném iPhonu Ultra. Dočkáme se už v září

Dlouho spekulovaný ohebný chytrý telefon od Applu dostává stále reálnější obrysy. Vývojáři M1Astra (viz bloomberg.com) a Sam Henri Gold (viz x.com) totiž v nově vydaném zdrojovém kódu beta verze operačního systému iOS 27 objevili přímé softwarové stopy, které příchod skládacího zařízení jednoznačně potvrzují. Telefon, o kterém se v kuloárech nejčastěji mluví jako o iPhonu Ultra, by si měl premiéru odbýt již letos na podzim.
V kódu systému se nacházejí specifické řetězce jako „foldState“ (stav složení), „angleDegrees“ (stupně úhlu) či „mechanicalAngleDegrees“ (úhel mechanického rozevření). Tyto příkazy jasně indikují, že iOS 27 dokáže rozpoznat, zda je telefon otevřený, zavřený, nebo napůl vyklopený. Apple tak velmi pravděpodobně chystá obdobu známého režimu Flex Mode od Androidu, kdy bude možné částečně pootevřené zařízení položit na stůl jako malý notebook a využít spodní polovinu displeje například pro zobrazení klávesnice nebo ovládacích prvků.
Nápovědou jsou také některé již představené novinky v iOS 27. Systém nově podporuje widgety přes celou obrazovku, což na klasickém iPhonu nedává příliš velký smysl, avšak na ohebném displeji takový widget dokonale zaplní přesně jednu jeho polovinu.
Vzhledem k tomu, jak hluboko jsou tyto softwarové základy do nového iOS 27 integrované, berou zahraniční analytici zářijový termín odhalení jako takřka hotovou věc. Apple by měl svůj první ohebný telefon ukázat po boku modelové řady iPhonů 18 Pro.