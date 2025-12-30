mobilenet.cz na sociálních sítích

Vrátí se Motorola mezi smetánku? Už 6. ledna má dorazit nová vlajka

Marek Vacovský
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Motorola potvrdila, že 6. ledna představí nový smartphone, jehož identita zatím zůstává zahalena tajemstvím
  • Indicie naznačují, že by mohlo jít o globální verzi čínského modelu X70 Air Pro
  • Ve hře je ale i nová vlajková loď řady Edge, možná pod novým označením Signature

Motorola láká na nový rok zostra. Její mezinárodní účet na síti X zveřejnil upoutávku na premiéru plánovanou é na 6. ledna, čímž odstartoval spekulace o příchodu nového prémiového smartphonu. Teaser navíc přichází krátce poté, co čínská pobočka značky začala lákat na model X70 Air Pro, což naznačuje, že by mohlo jít o jeden a tentýž telefon určený pro různé trhy.


Model prodávaný v Číně jako X70 Air je totiž na globálním trhu známý pod názvem Edge 70. Logickým krokem by tak bylo uvedení výkonnější varianty, která by se mohla objevit jako Edge 70 Ultra, případně jako první zástupce nové prémiové řady označované interně jako Signature, jak dodává gsmarena.com.

Podle dostupných informací by se každopádně mělo jednat o skutečnou vlajkovou loď. Telefon má totiž pohánět Snapdragon 8 Gen 5, doplněný až 16 GB operační paměti, což by jej zařadilo mezi nejvýkonnější smartphony začátku roku. Displej má nabídnout 6,7" OLED panel s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
X70 Air Pro, bude na globálním trhu jako Edge 70 Pro s Periscope zoom a tenkým tělem, Signature bude 70 Ultra.
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Naposledy upraveno: 11:01
vrátí, ale až nasadí lepší procesory a foťáky, a především, až zruší ty zahnuté displeje, které jsou naprosto k ničemu 👎
