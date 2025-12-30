Vrátí se Motorola mezi smetánku? Už 6. ledna má dorazit nová vlajka

Motorola láká na nový rok zostra. Její mezinárodní účet na síti X zveřejnil upoutávku na premiéru plánovanou é na 6. ledna, čímž odstartoval spekulace o příchodu nového prémiového smartphonu. Teaser navíc přichází krátce poté, co čínská pobočka značky začala lákat na model X70 Air Pro, což naznačuje, že by mohlo jít o jeden a tentýž telefon určený pro různé trhy.
A taste of what’s next. January 6, 2026. pic.twitter.com/2gDPAdUqaq— motorola (@Moto) December 29, 2025
Model prodávaný v Číně jako X70 Air je totiž na globálním trhu známý pod názvem Edge 70. Logickým krokem by tak bylo uvedení výkonnější varianty, která by se mohla objevit jako Edge 70 Ultra, případně jako první zástupce nové prémiové řady označované interně jako Signature, jak dodává gsmarena.com.
Podle dostupných informací by se každopádně mělo jednat o skutečnou vlajkovou loď. Telefon má totiž pohánět Snapdragon 8 Gen 5, doplněný až 16 GB operační paměti, což by jej zařadilo mezi nejvýkonnější smartphony začátku roku. Displej má nabídnout 6,7" OLED panel s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.
Načíst všechny komentářePřidat názor