Vrací se řada 200? Vivo představilo novinku X200T s trojitým 50Mpx foťákem

Řada Vivo X200 zažila svou největší slávu na přelomu let 2024 a 2025, přičemž nyní výrobce již pilně propaguje řadu X300. Navzdory tomu se však oficiálně představila novinka Vivo X200T (viz vivo.com). I ta se však může pochlubit stylovým vzhledem, důrazem na výkon i sestavou kvalitních fotoaparátů.
Čelní straně dominuje 6,67" Super AMOLED s velmi malými rámečky. Na vlastní oči vypadá výsledek opravdu velice působivě. Zadní strana je skleněná, lesklá a dominuje jí velký modul s fotoaparáty. Potěší, že Vivo dbá na vysokou odolnost; telefon splňuje certifikaci IP69 a IP68, což značí naprostou prachuvzdornost a odolnost vůči vodě.
Ačkoliv již samozřejmě nejde o vyložený top model, dočkal se nasazení špičkového procesoru MediaTek Dimensity 9400+ společně s velkorysou 12GB operační pamětí. Do vnitřního úložiště pak dostanete až 512 GB dat. Vivo také dále ukazuje, že to myslí se softwarem vážně, a novinky jsou osazeny nejnovějším Androidem 16. Dostalo se samozřejmě i na nadstavbu Funtouch OS. Těšit se můžete na 5letou podporu v případě velkých aktualizací Androidu a na 7 let získávání bezpečnostních záplat.
V již zmíněném velkém kruhovém fotomodulu se nachází trojice fotoaparátů vzniklých ve spolupráci se společností Zeiss. Kromě hlavního a ultraširokoúhlého objektivu se dostalo rovněž na teleobjektiv. Všechny mají shodné 50megapixelové rozlišení.
Vivo klade důraz na velkou baterii s kapacitou 6 200 mAh. Podporováno je 90W drátové nabíjení a 40W bezdrátové nabíjení.
Nové Vivo X200T se začalo prodávat prozatím na indickém trhu, kde je cena stanovena na v přepočtu přibližně na 16 tisíc korun i s daní. Zda se dostane i do Evropy, není v tuto chvíli známé.
Technické parametry Vivo X200T
|Konstrukce
|160,3 × 74,3 × 8 mm, 203 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9400+, CPU: 1×3,63 GHz + 3×3,3 GHz + 4×2,4 GHz, GPU: Immortalis-G925
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
