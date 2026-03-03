mobilenet.cz na sociálních sítích

Král fotek a videí. V Barceloně jsme nafotili chystané Vivo X300 Ultra

MWC 2026
Michal Pavlíček
1
Král fotek a videí. V Barceloně jsme nafotili chystané Vivo X300 Ultra
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Vivo na MWC 2026 poodhalilo model X300 Ultra a potvrdilo jeho globální dostupnost
  • Novinka má cílit na profesionály díky 4K video záznamu v 10bitovém Logu na všech kamerách
  • Dojde i na modulární systém příslušenství Camera Cage

Stát se nejlepším telefonem pro takřka profesionální fotografování a natáčení? Takové ambice bude mít novinka X300 Ultra od Viva, kterou se výrobce rozhodl z části poodhalit již na probíhajícím veletrhu MWC 2026 v Barceloně.

Vivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Na celou obrazovku

Hlavním lákadlem je teleobjektiv ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra s ohniskovou vzdáleností 400 mm, který využívá 200megapixelový snímač. Díky optice splňující standardy APO a pokročilé stabilizaci na úrovni gimbalu má zařízení poskytovat kvalitní výstupy i při digitálním výřezu odpovídajícím 1600 mm.

Vivo X300 Ultra

V oblasti videa telefon podporuje záznam ve 4K při 120 FPS v 10bitovém Logu na všech zadních fotoaparátech, což doplňuje podpora standardu Dolby Vision a kompatibilita se systémem ACES pro profesionální postprodukci. samozřejmostí je optická stabilizace u všech objektivů. Pro záznam zvuku je novinka vybavena systémem čtyř mikrofonů s šesti scénáři pro inteligentní potlačení okolního hluku a zdůraznění vybraných zdrojů zvuku.

Vivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Na celou obrazovku

K zařízení bude k dispozici také modulární ekosystém příslušenství určený pro náročnější produkci. Ten zahrnuje kamerový rám Camera Cage s montážními body pro externí doplňky, fyzickými ovládacími prvky pro závěrku i zoom a integrovaným chlazením, které má zajistit stabilní výkon procesoru při dlouhotrvajícím nahrávání.

Recenze Vivo X300 Pro – Fotoskvost, který neomrzí
Přečtěte si také

Recenze Vivo X300 Pro – Fotoskvost, který neomrzí

Vivo X300 Ultra velmi pravděpodobně stane mezi nejlépe fotícími telefony, přičemž oficiálně se celému světu představí už velmi brzy. Lze tak odhadovat, že se tak stane ještě během jarních měsíců.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Mačkopes. To už radšej generované foto od AI
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze