Král fotek a videí. V Barceloně jsme nafotili chystané Vivo X300 Ultra

Stát se nejlepším telefonem pro takřka profesionální fotografování a natáčení? Takové ambice bude mít novinka X300 Ultra od Viva, kterou se výrobce rozhodl z části poodhalit již na probíhajícím veletrhu MWC 2026 v Barceloně.
Hlavním lákadlem je teleobjektiv ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra s ohniskovou vzdáleností 400 mm, který využívá 200megapixelový snímač. Díky optice splňující standardy APO a pokročilé stabilizaci na úrovni gimbalu má zařízení poskytovat kvalitní výstupy i při digitálním výřezu odpovídajícím 1600 mm.
V oblasti videa telefon podporuje záznam ve 4K při 120 FPS v 10bitovém Logu na všech zadních fotoaparátech, což doplňuje podpora standardu Dolby Vision a kompatibilita se systémem ACES pro profesionální postprodukci. samozřejmostí je optická stabilizace u všech objektivů. Pro záznam zvuku je novinka vybavena systémem čtyř mikrofonů s šesti scénáři pro inteligentní potlačení okolního hluku a zdůraznění vybraných zdrojů zvuku.
K zařízení bude k dispozici také modulární ekosystém příslušenství určený pro náročnější produkci. Ten zahrnuje kamerový rám Camera Cage s montážními body pro externí doplňky, fyzickými ovládacími prvky pro závěrku i zoom a integrovaným chlazením, které má zajistit stabilní výkon procesoru při dlouhotrvajícím nahrávání.
Vivo X300 Ultra velmi pravděpodobně stane mezi nejlépe fotícími telefony, přičemž oficiálně se celému světu představí už velmi brzy. Lze tak odhadovat, že se tak stane ještě během jarních měsíců.
