Vivo V70 Elite je elegantní, má dlouhou výdrž a geny vlajkových lodí

Michal Pavlíček
Fotografie: Vivo
  • Lákadlem je procesor Snapdragon 8s Gen 3
  • Vhod přijde teleobjektiv či zvýšená odolnost
  • Konstrukce telefonu je příjemně tenká

Nová generace řady V od Viva s přívlastkem Elite přináší několik významných změn v hardwarové výbavě (viz vivo.com). Výrobce se tentokrát rozhodl posunout zařízení blíže k vyšší třídě, a to především volbou procesoru a kapacitou akumulátoru.

Vivo V70 Elite

Telefon pohání výkonný procesor Snapdragon 8s Gen 3, což je odlehčená verze bývalého vlajkového procesoru, která nabízí dostatek výkonu pro většinu uživatelů při zachování dobré energetické efektivity. Zařízení bude dostupné v konfiguracích s až 12 GB operační paměti. Konstrukce si navíc zachovává štíhlý profil kolem 7,6 mm, přestože se uvnitř nachází křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 6 500 mAh. Tu lze dobíjet kabelem o maximálním výkonu 90 W. Naopak případné bezdrátové nabíjení výrobce nezmiňuje, což je škoda.

Vivo V70 Elite

V oblasti fotografie Vivo pokračuje v dlouhodobé spolupráci se značkou Zeiss. Hlavní modul tvoří 50megapixelový snímač Sony LYT-700V s optickou stabilizací, kterému sekunduje 50megapixelový teleobjektiv s trojnásobným přiblížením a 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Vivo V70 Elite

Zobrazování pak zajišťuje 6,59palcový AMOLED panel s 1,5K rozlišením a adaptivní 120Hz obnovovací frekvencí. Praktickým doplňkem je zvýšená odolnost proti vodě a prachu splňující normy IP68 a IP69, což zaručuje ochranu i proti pádu do vody./p>

Nové Vivo V70 Elite se začne prodávat nejprve v Indii, kdy je startovací cena nastavena v případě 256GB varianty na v přepočtu 14 tisíc korun i s daní. Případná dostupnost na českém trhu prozatím oznámena nebyla.

Technické parametry Vivo V70 Elite

Kompletní specifikace
Konstrukce157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
DostupnostQ1 2026, ?
vivo.com/in
