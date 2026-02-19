mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo V70 to zkouší s plochým displejem a ultrazvukovou čtečkou

Michal Pavlíček
Vivo V70 to zkouší s plochým displejem a ultrazvukovou čtečkou
Fotografie: Vivo
  • Telefon má velkou baterii s rychlým 90W nabíjením
  • Potěší dlouhá 6letá softwarová podpora
  • Nechybí 50megapixelový teleobjektiv

Společnost Vivo (vivo.com) konečně odhalila svůj nejnovější telefon střední třídy V70, který se zaměřuje na inovovaný vzhled a foto schopnosti.

Vivo V70

Nově se Vivo rozhodlo nasadit plochý 6,59" OLED displej s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 000 nitů. Zásadní změna se také týká čtečky otisků prstů, která je nově ultrazvuková. V praxi by tak měla být rychlejší a přesnější. Samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě a prachu, kdy Vivo V70 plní stupně krytí IP68 a IP69. Konstrukce je hliníková řady 6 a mobil byl testován na pád z výšky 1,8 metru.

Výkon telefonu dodává procesor Snapdragon 7 Gen 4 s 8GB, nebo 12GB operační pamětí. Interní paměť nabízí 256 GB, nebo 512 GB. Prostředí zajistí nejnovější Android 16 a Vivo slibuje 6 velkých aktualizací a celkem 6 let bezpečnostních záplat. V tomto se tak Vivo dotahuje na ty nejlepší.

Novinka láká hlavním 50megapixelovým fotoaparátem Sony LYT 700V s optickou stabilizací, dále 50megapixelový teleobjektiv a nakonec spíše průměrný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je pak umožněn až ve 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu.

Uvnitř mobilu je baterie s kapacitou 6 500 mAh, což dle výrobce stačí na 11hodinové hraní PUBG, nebo 5 hodin nepřetržitého záznamu 4K videa. Baterie má zvládat i extrémní teplotní podmínky, například 40 °C nebo naopak -20 °C. Opětovné dočerpání energie bude svižné, je podporováno 90W drátové nabíjení.

Nové Vivo V70 by se mělo brzy objevit i na vybraných evropských trzích. V tuto chvíli však výrobce neprozradil přesnou dostupnost ani cenu.

Technické parametry Vivo V70

Kompletní specifikace
Konstrukce157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
DostupnostQ1 2026, ?
vivo.com/in
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Vypadá pěkně, a konečně nemá UFS 2.2 ale 4.1
