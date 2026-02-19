Vivo V70 to zkouší s plochým displejem a ultrazvukovou čtečkou

Společnost Vivo (vivo.com) konečně odhalila svůj nejnovější telefon střední třídy V70, který se zaměřuje na inovovaný vzhled a foto schopnosti.
Nově se Vivo rozhodlo nasadit plochý 6,59" OLED displej s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 000 nitů. Zásadní změna se také týká čtečky otisků prstů, která je nově ultrazvuková. V praxi by tak měla být rychlejší a přesnější. Samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě a prachu, kdy Vivo V70 plní stupně krytí IP68 a IP69. Konstrukce je hliníková řady 6 a mobil byl testován na pád z výšky 1,8 metru.
Výkon telefonu dodává procesor Snapdragon 7 Gen 4 s 8GB, nebo 12GB operační pamětí. Interní paměť nabízí 256 GB, nebo 512 GB. Prostředí zajistí nejnovější Android 16 a Vivo slibuje 6 velkých aktualizací a celkem 6 let bezpečnostních záplat. V tomto se tak Vivo dotahuje na ty nejlepší.
Novinka láká hlavním 50megapixelovým fotoaparátem Sony LYT 700V s optickou stabilizací, dále 50megapixelový teleobjektiv a nakonec spíše průměrný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je pak umožněn až ve 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu.
Uvnitř mobilu je baterie s kapacitou 6 500 mAh, což dle výrobce stačí na 11hodinové hraní PUBG, nebo 5 hodin nepřetržitého záznamu 4K videa. Baterie má zvládat i extrémní teplotní podmínky, například 40 °C nebo naopak -20 °C. Opětovné dočerpání energie bude svižné, je podporováno 90W drátové nabíjení.
Nové Vivo V70 by se mělo brzy objevit i na vybraných evropských trzích. V tuto chvíli však výrobce neprozradil přesnou dostupnost ani cenu.
Technické parametry Vivo V70Kompletní specifikace
|Konstrukce
|157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|Q1 2026, ?
