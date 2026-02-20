Vivo X300 Ultra odhaluje trumfy. Co konkrétně umí jeho fotoaparáty?

Společnost Vivo během veletrhu MWC 2026 poprvé ukázala model X300 Ultra, však prakticky bez detailů o jeho výbavě. S blížícím se koncem barcelonské akce se ale začínají objevovat první oficiální informace. Firma nyní potvrdila parametry hlavního fotoaparátu, který má patřit mezi nejpokročilejší mobilní snímače na trhu.
Podle produktového manažera viva Hana Boxiaa dostane X300 Ultra 200Mpx hlavní fotoaparát využívající snímač Sony LYTIA-901. Ten má velikost 1/1,12", což je na poměry smartphonů velmi velký formát. Objektiv také nabídne ohniskovou vzdálenost 35 mm, tedy o něco přirozenější perspektivu než běžné mobilní fotoaparáty s přepočtem kolem 24 mm. Výrobce zároveň uvádí, že nový snímač dokáže zachytit až o 30 % více světla na pixel oproti předchozím řešením. To by se mělo projevit zejména při fotografování v horších světelných podmínkách nebo při natáčení videa.
Vylepšením prošla také stabilizace obrazu, která nově splňuje standard CIPA 6.5 (předchozí generace X200 Ultra dosahovala certifikace CIPA 5.0), takže by nový model měl nabídnout stabilnější fotografie i video. Změn se ale dočkal také samotný objektiv. Ten nyní využívá konstrukci 1 skleněného a 6 plastových členů, přičemž nový typ povrchové úpravy má snížit odlesky až o 30 % ve srovnání s předchozí generací.
Oficiálně zatím Vivo blíže poodkrylo pouze hlavní fotoaparát. Podle dosavadních úniků by ale zadní fotovýbava mohla být ještě výrazně bohatší. Spekuluje se například o 50Mpx ultraširokoúhlém fotoaparátu, 200Mpx periskopickém teleobjektivu a 5Mpx multispektrálním senzoru, který by mohl pomáhat s přesnější reprodukcí barev, jak dodává gsmarena.com.