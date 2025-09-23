Vodafone od základu přepracoval svou aplikaci. Teď je to Můj Vodafone+

Aplikace pro obsluhu účtu u mobilního operátora patří k základní výbavě prakticky každého smartphonu. Můžete zde měnit nastavení služeb, sledovat a provádět platby za faktury a mnoho dalšího. Vodafone se rozhodl svou aplikaci pojmenovanou Můj Vodafone dramaticky modernizovat. Na jaké novinky se tedy můžete těšit?
První změnou je pojmenování. Nově se aplikace nazývá Můj Vodafone+. Operátor si ji nyní vyvíjí sám, už nespoléhá na externí dodavatele, jako v minulosti.
Podle slov zástupců operátora má být novinka modernější, rychlejší a intuitivní. To jsou hlavní tři vlastnosti, které si během zpětné vazby vyžádali sami zákazníci.
Základem je tzv. „Dashboard“, kde uvidíte svoje služby. Jednotlivé dlaždice lze personalizovat podle služeb, které u operátora využíváte. Další novinkou je chytrý chatbot Tobi založený na umělé inteligenci. A v neposlední řadě je zde pohodlí a bezpečí spočívající v 2FA a biometrickém ověřování.
Nová a stará aplikace bude po nějakou dobu dostupná souběžně. Po ukončení testovacího provozu ale provoz starší varianty ukončí.
Tím ale vývoj nové aplikace nekončí, během příštích měsíců by se měly objevit následující nové funkce.
- Verifikace totožnosti při volání na infolinku přes notifikaci.
- Diagnostika pevného internetu.
- Vytváření a správa zákaznických požadavků.
- Živá podpora bez nutnosti volat.
Nový věrnostní program Happy
Další novinkou je věrnostní program Happy, jehož obdobu znáte od jiných operátorů nebo bankovních domů. Na začátku navolíte, jaké oblasti vás zajímají a pak se můžete těšit na nabídky od partnerů.