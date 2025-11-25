Datujte za hubičku. Vodafone nabízí 1 GB jen za 2,25 Kč

Datově nároční uživatelé nemají na českém trhu zrovna na růžích ustláno. Občas se však naskytne zajímavá akce a jedna je nyní v platnosti přímo u Vodafonu (viz vodafone.cz). V jeho nabídce se nachází předplacenka nazvaná GIGA karta. Ta standardně nabízí 100 GB dat na měsíc za 449 Kč. Nyní ji však můžete pořídit s 50% slevou, díky čemuž vás první měsíc vyjde jen na 225 Kč. 1 GB vás tak vyjde pouze na 2,25 Kč, což je jedna z nejzajímavějších nabídek na trhu. Zejména pro období Vánoc a zimních dovolených v České republice se to mnohým může hodit. Zmínka o přesné lokai je v předešlé větě záměrně, GIGA karta bohužel neumožňuje využití mimo naše území.
Po uplynutí prvního měsíce se balíček obnoví v případě dostatečného kreditu za 449 Kč. I tak máte možnost cenu snížit, alespoň přepočtenou na 1 GB. Pokud totiž k obnově dojde nejpozději 3 dny před koncem období, získáte od Vodafonu dalších 50 GB. Ve výsledku tak můžete mít za 449 Kč 150 GB. 1 GB pak vyjde na 2,99 Kč.
S GIGA kartou lze samozřejmě i telefonovat za 4,50 Kč za minutu a posílat zprávy, kdy jedna SMS vyjde na 1,90 Kč. Výhodou je, že kromě fyzické SIM karty můžete pořídit i eSIM. Bohužel i při této variantě musíte čekat, až vám virtuální eSIM doručí Česká pošta. Zbývá dodat, že celá slevová akce na pořízení GIGA karty s 50% slevou je platná do konce ledna 2026.
Načíst všechny komentářePřidat názor