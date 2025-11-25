GIGA Kombo od Vodafonu umožňuje spojit služby a ušetřit

Mobilní operátoři už nenabízejí jen služby pro volání, ale také pevný internet, televizi a další. A zjevně je jejich zájmem, abyste si toho od nich objednali co nejvíce, za to jsou ochotni dát i slevu. Tak funguje například Magenta od T-Mobilu a zdá se, že na ni Vodafone připravuje odpověď pojmenovanou (GIGA Kombo). I když ji operátor ještě oficiálně neoznámil, její web je již plně funkční a šíří se po sociálních sítích.
Jde tedy o to, spojit si zde co nejvíce služeb, za což dostáváte slevu až do výše 30 %, pokud dosáhnete na měsíční útratu alespoň 750 korun. Složení služeb můžete kdykoliv upravit. Sleva se pak přizpůsobí vaší aktuální útratě. A všechny služby přehledně na jednom místě. Vše navíc pohodlně zaplatíte v aplikaci Můj Vodafone+.
Na stránkách Vodafonu si můžete prohlédnout modelové příklady a zjistit, kolik tak můžete ušetřit při účtu pro celou rodinu, dvojici nebo jednotlivce. Jen pozor, uvedené částky počítají se slevou za prvních 6 měsíců. Stejně tak můžete sáhnout po interaktivní kalkulačce.
Podle závěrečné sekce otázek a odpovědí to vypadá, že je nabídka určena pro nové i stávající zákazníci. To však musejí operátora aktivovat (online, na prodejně či telefonicky) a sestavit si nabídku.