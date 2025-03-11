Vodafone má o Vánocích Dvojitou radost pro všechny. Druhý mobil vyjde na 1 Kč

S vánoční nabídkou po O2 a T-Mobilu přispěchal také náš nejmladší operátor Vodafone. Tentokrát je hlavním tématem Dvojitá radost, a to zcela pro všechny. Podmínkou totiž není ani to, že musíte využívat služeb Vodafonu.
„Letošní vánoční nabídku jsme chtěli maximálně zjednodušit,” uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Speciální sváteční nabídku, kdy lze získat dvě zařízení za cenu jednoho, doprovází kampaň, která zdvojnásobí radost ze všeho, co k Vánocům patří: od stromečků přes sněhuláky až po telefony od nás. V našich vánočních spotech hrají i dva psi nebo dvě veverky. Dvojnásobná porce radosti ale na všechny čeká hlavně v našich prodejnách a na webových stránkách v podobě exkluzivních vánočních benefitů,“ říká Doğu Kir.
V rámci akce 1+1 lze pořídit druhé zařízení za symbolickou korunu, a to například chytré hodinky nebo telefon při nákupu vybrané dvojice. Nabídka je dostupná na vodafone.cz, stejně jako na všech kamenných prodejnách Vodafonu.
Nabídky 1+1 jsou pevně dané a nelze si je samozřejmě zcela libovolně nakombinovat. K dispozici je například Samsung Galaxy S25 za 18 801 Kč a k němu chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 za 1 Kč. Pokud byste ocenili spíše dva telefony, je možnost zakoupit Samsung Galaxy A56 za 9 801 Kč a za 1 Kč k němu Samsung Galaxy A17 5G. Nabízeny jsou i novinky Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro, ke kterým je za 1 Kč model Redmi 15 5G. Nabídku uzavírá telefon Redmi Note 14 Pro+ 5G za 8 601 Kč, ke kterému lze mít za 1 Kč základní chytrý telefon Redmi 15C.
Vodafone naděluje také vánoční slevy, a to až 8 000 Kč na zařízení a desítky procent na nové tarify. Například tarif BezLimitu M Extra lze pořídit s trvalou slevou 23 % za 693 Kč měsíčně. Součástí tarifu je také sleva na pojištění zařízení, bezplatná výměna rozbitého displeje telefonu od Vodafonu po dobu tří měsíců od nákupu nebo služba OneNumber pro datovou konektivitu v chytrých hodinkách či tabletu. Zbývá dodat, že celá akce i slevy jsou platné až do 6. ledna 2026.
