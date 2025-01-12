mobilenet.cz na sociálních sítích

Adventní kalendář dnes spustilo i O2. Dnes vás v něm čeká sleva

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • První prosincový den je k dispozici 250Kč sleva na příslušenství
  • Postupně se lze zapojit do soutěží o nové mobilní telefony

Předvánoční čas se vám rozhodl zpříjemnit i operátor O2, který do své aplikace Moje O2 nově zakomponoval adventní kalendář. Každý den si otevřete jedno políčko a zjistíte, co pro vás operátor připravil. „Chceme našim zákazníkům v tomto výjimečném období roku udělat radost. Každý den na ně po otevření příslušného okénka čeká nové překvapení, které potěší a zpříjemní vánoční čas,“ vysvětluje Dana Tomášková, ředitelka digitálních služeb v O2.

O2 adventní kalendář

V průběhu prosince se v každém adventním políčku objeví například slevy na telefony, příslušenství a další zařízení či audioknihy a e-knihy z O2 knihovny pro dlouhé zimní večery. Například v dnešním políčku najdete slevu 250 Kč na jakékoliv příslušenství z nabídky O2. Teoreticky tak můžete mít třeba praktický datový kabel zcela zdarma, neboť je jeho cena nižší než výše slevy.

O2 adventní kalendářO2 adventní kalendářO2 adventní kalendářO2 adventní kalendářO2 adventní kalendářO2 adventní kalendář
Adventní kalendář od O2

V každém políčku kromě nějaké výhody získáte i jeden zlaťák. Jde o speciální měnu, za kterou se následně můžete účastnit předpřipravených soutěží o mobilní telefony. Za 5 zlaťáků můžete zkusit štěstí v soutěži o Xiaomi 15T, za 10 zlaťáků lze soutěžit o Samsung Galaxy S25 FE a za 15 zlaťáků je k dispozici soutěž o Apple iPhone Air.

tisková zpráva,
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Spíš než odměna, další způsob jak si nechat zaplatit. V tomto6si operátoři u nás můžou podat ruce. Drahé tarify a odměny, které lehce připomínají držák na noty. Však víte.
