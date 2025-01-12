Adventní kalendář dnes spustilo i O2. Dnes vás v něm čeká sleva

Předvánoční čas se vám rozhodl zpříjemnit i operátor O2, který do své aplikace Moje O2 nově zakomponoval adventní kalendář. Každý den si otevřete jedno políčko a zjistíte, co pro vás operátor připravil. „Chceme našim zákazníkům v tomto výjimečném období roku udělat radost. Každý den na ně po otevření příslušného okénka čeká nové překvapení, které potěší a zpříjemní vánoční čas,“ vysvětluje Dana Tomášková, ředitelka digitálních služeb v O2.
V průběhu prosince se v každém adventním políčku objeví například slevy na telefony, příslušenství a další zařízení či audioknihy a e-knihy z O2 knihovny pro dlouhé zimní večery. Například v dnešním políčku najdete slevu 250 Kč na jakékoliv příslušenství z nabídky O2. Teoreticky tak můžete mít třeba praktický datový kabel zcela zdarma, neboť je jeho cena nižší než výše slevy.
V každém políčku kromě nějaké výhody získáte i jeden zlaťák. Jde o speciální měnu, za kterou se následně můžete účastnit předpřipravených soutěží o mobilní telefony. Za 5 zlaťáků můžete zkusit štěstí v soutěži o Xiaomi 15T, za 10 zlaťáků lze soutěžit o Samsung Galaxy S25 FE a za 15 zlaťáků je k dispozici soutěž o Apple iPhone Air.
