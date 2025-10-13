„Černá limuzína“ tarifů, Vodafone Black, přiváží dobře maskované zdražení

Vodafone přichází s novými tarify, v jejich čele je Black, který sám operátor označuje za „černou limuzínu“. Jinými slovy je zde úplně vše, na co si vzpomenete a co od svého operátora chtít.
V tarifu Black Vodafone sdružuje řadu prémiových služeb. Neomezené datové připojení s nejvyšší 5G rychlostí, neomezené volání i SMS do všech sítí doplňuje špičková mobilní ochrana CyberWall a možnost každý měsíc sedmkrát využít službu Roaming na den. Díky němu mohou zákazníci a zákaznice využívat služby v zahraničí jako doma – neomezeně volat, smskovat a každý den vyčerpat 1GB d at, a to ve více jak 130 zemích, včetně ne atraktivních destinací, jako je Vietnam, Filiíny nebo Gruzie. Součástí tarifů Black je zároveň přístup ke streamovacím platformám Vodafone TV Lite & Sport, HBO Max a členství prima+PREMIUM, více vodafone.cz/tarify.
Verzi Black Extra doplňuje služba OneNumber pro propojení telefonu a chytrých hodinek, stejně jako bezplatná výměna rozbitého displeje v průběhu prvních tří měsíců od nákupu mobilu či tabletu u Vodafonu, sleva na pojištění zařízení a cenová dotace na zařízení nové. Zákazníci a zákaznice navíc získají u varianty Extra také 1 000 minut volání do zemí v rámci tzv. Business zóny (vhodnotě 1 834 Kč měsíčně), stejně jako prémiovou podporu. Prémiová varianta Black Extra je tak ideální volbou pro vš echny, kteří mají vysoké požadavky a chtějí něco navíc.
sLimitem a BezLimitu s Extra výhodami
Vedle Black přináší Vodafone i další tarify. TarifyBezLimitu tvoří va rianty BezLimitu M, BezLimitu L a BezLimitu XL a přináší neomezený objem dat v několika rychlostních variantách. Ve verzi Extra navícnavyšují rychlost datového připojení z 8 Mb/s na 10 Mb/s (navýšení o 25 %) uBezLimitu M, z 15 Mb/s na 20 Mb/s (navýšení o 33 %) u BezLimitu L a z 30 Mb/s na 50 Mb/s (navýšení o 67 %) u tarifu BezLimitu XL. Kromě vyšší rychlosti připojení dále zákazníci a zákaznice získají slevu na pojištění zařízení, bezplatnou výměnu rozbitého displeje v rámci prvních tří měsíců od nákupu i cenové dotace na nákup telefonu či tabletu u Vodafonu. Majitelé a majitelky tarifů BezLimitu Extra zároveň v ceně získají službu OneNumber pro sdílení telefonníh o čísla mezi smartphonem a chytrými hodinkami, například Apple Watch.
Pro méně náročné zákazníky jsou zde tarify sLimitem, které obsahují neomezené volání a SMS, několik variant datového objemu a možnost pětkrát v měsíci aktivovat Neomezená data na 24 hodin. Ve variantách Extra nabídnou tarify více dat, a to 7 GB místo 5 GB u tarifu sLimitem S a 15 GB místo 12 GB v případě pořízení sLimitem M. Zároveň přináší možnost kompletního pojištění telefonu za výhodnější cenu (u zařízení s cenou do 5 tisíc Kč bude pojištění zcela zdarma), bezplatnou opravu rozbitého displeje během prvních tří měsíců a slevu na zařízení.
mobilenet komentuje: Dobře maskované zdražení
Vodafone zde nabral podobný styl jaký uplatňují i ostatní operátoři. Technicky by neměl být problém „naklikat“ si v e-shopu nebo na prodejně svůj ideální tarif a jeho doplňkové služby, ale místo toho se všichni vydávají cestou velkých balíků. Neomezený Premium 5G jste mohli dřív u Vodafonu získat za 1 300 korun. Stojí vám všechny ty výhody navíc za docela znatelné navýšení ceny? To je velmi individuální a poměrně složitá otázka.
Podobně lze komentovat i změny u levnějších tarifů. Operátor „lišácky“ hýbe s rychlostmi a dalšími podmínkami služeb, aby vzájemné porovnání starých a nových tarifů nebylo triviální a nešel vyřknout jednoznačný soud o zdražení. Proto zakončíme verdiktem, že novinky míří spíše na zákazníky, kteří si potrpí na šíři služeb a nejsou tak citliví na cenu.
Načíst všechny komentářePřidat názor