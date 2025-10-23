mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Vlajková loď se vším všudy. Jak se vám líbí nová Nubia Z80 Ultra?

Michal Pavlíček
Vlajková loď se vším všudy. Jak se vám líbí nová Nubia Z80 Ultra?
Fotografie: Nubia
  • Novinka je osazena procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Potěší i baterie s kapacitou 7 200 mAh
  • Velký AMOLED displej nemá výřez ani průstřel
  • V listopadu se očekává i globální premiéra

Telefony Nubia na českém trhu ne vždy snadno pořídíme, jednoduše se sem zpravidla oficiálně nedováží. Občas je to ale rozhodně škoda, třeba jako v případě novinky Nubia Z80 Ultra, která byla dnes představena na čínském trhu (viz ztemall.com), avšak počítá se s ní i pro evropské regiony. Novinka láká na špičkovou výbavu i moderní vzhled, adekvátně tak navazuje na své předchůdce.

ZTE Nubia Z80 Ultra

Samotný vzhled působí vcelku neotřele a výrobce se drží zaběhnutý ostře řezaných linií. Dostalo se i na poctivou zvýšenou odolnost se stupni krytí IP68 a IP69. Zaujme rovněž displej, který je plochý a má velmi malé rámečky. Na 6,85" AMOLED panelu operuje jemné rozlišení a nově 144Hz obnovovací frekvence. Pod displejem je ukryta již 7. generace čelní kamerky s 16 megapixely. Telefon tak nemá žádný průstřel ani výřez a výsledek působí nadále jako z jiného světa.

ZTE Nubia Z80 Ultra

Jako správná vlajková loď má Nubia Z80 Ultra špičkový procesor. Konkrétně jde o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Společně s ním je k dispozici až 16GB RAM LPDDR5X a až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Nepřekvapí ani, že se ZTE snaží po stránce prostředí, kdy je nasazen nejnovější Android 16 s nadstavbou od výrobce. K zabezpečení využijete například váš prst, respektive jeho otisk, nezbytná čtečka se nachází přímo v displeji.

Potenciální zákazníky bude Nubia Z80 Ultra lákat i svými foto schopnostmi. Hlavní fotoaparát Omnivision 990 s 50 megapixely má senzor o velikosti 1/1,3″ a optickou stabilizaci obrazu. Dále je k dispozici 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nakonec je zde 64Mpx periskopový objektiv s možností 3× optického zoomu.

ZTE Nubia Z80 Ultra

Nubia Z80 Ultra se může pyšnit moderní křemíkovo-uhlíkovou baterií s kapacitou 7 200 mAh, která slibuje dlouhou výdrž. Opětovné nabití bude rychlé, a to díky podpoře 90W výkonu. Nově je k dispozici i 80W bezdrátové nabíjení.

Nová Nubia Z80 Ultra je prozatím k dispozici na čínském trhu. Základní verze 512+12 GB se nabízí v přepočtu za zhruba 18 tisíc korun i s daní. Na opačném konci logicky stane verze s 1TB úložištěm a 16GB operační pamětí, jejíž cena se v přepočtu pohybuje kolem 21 tisíc korun s daní.

Technické parametry ZTE Nubia Z80 Ultra

Kompletní specifikace
Konstrukce164,5 × 77,2 × 8,6 mm, 227 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,85" (2 688 × 1 216 px)
Fotoaparát50 Mpx, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
ztemall.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze