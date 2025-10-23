Vlajková loď se vším všudy. Jak se vám líbí nová Nubia Z80 Ultra?

Telefony Nubia na českém trhu ne vždy snadno pořídíme, jednoduše se sem zpravidla oficiálně nedováží. Občas je to ale rozhodně škoda, třeba jako v případě novinky Nubia Z80 Ultra, která byla dnes představena na čínském trhu (viz ztemall.com), avšak počítá se s ní i pro evropské regiony. Novinka láká na špičkovou výbavu i moderní vzhled, adekvátně tak navazuje na své předchůdce.
Samotný vzhled působí vcelku neotřele a výrobce se drží zaběhnutý ostře řezaných linií. Dostalo se i na poctivou zvýšenou odolnost se stupni krytí IP68 a IP69. Zaujme rovněž displej, který je plochý a má velmi malé rámečky. Na 6,85" AMOLED panelu operuje jemné rozlišení a nově 144Hz obnovovací frekvence. Pod displejem je ukryta již 7. generace čelní kamerky s 16 megapixely. Telefon tak nemá žádný průstřel ani výřez a výsledek působí nadále jako z jiného světa.
Jako správná vlajková loď má Nubia Z80 Ultra špičkový procesor. Konkrétně jde o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Společně s ním je k dispozici až 16GB RAM LPDDR5X a až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Nepřekvapí ani, že se ZTE snaží po stránce prostředí, kdy je nasazen nejnovější Android 16 s nadstavbou od výrobce. K zabezpečení využijete například váš prst, respektive jeho otisk, nezbytná čtečka se nachází přímo v displeji.
Potenciální zákazníky bude Nubia Z80 Ultra lákat i svými foto schopnostmi. Hlavní fotoaparát Omnivision 990 s 50 megapixely má senzor o velikosti 1/1,3″ a optickou stabilizaci obrazu. Dále je k dispozici 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nakonec je zde 64Mpx periskopový objektiv s možností 3× optického zoomu.
Nubia Z80 Ultra se může pyšnit moderní křemíkovo-uhlíkovou baterií s kapacitou 7 200 mAh, která slibuje dlouhou výdrž. Opětovné nabití bude rychlé, a to díky podpoře 90W výkonu. Nově je k dispozici i 80W bezdrátové nabíjení.
Nová Nubia Z80 Ultra je prozatím k dispozici na čínském trhu. Základní verze 512+12 GB se nabízí v přepočtu za zhruba 18 tisíc korun i s daní. Na opačném konci logicky stane verze s 1TB úložištěm a 16GB operační pamětí, jejíž cena se v přepočtu pohybuje kolem 21 tisíc korun s daní.
Technické parametry ZTE Nubia Z80 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|164,5 × 77,2 × 8,6 mm, 227 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,85" (2 688 × 1 216 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?