Nubia Fold je výkonná skládačka se starším Androidem

Nubia rozšiřuje nabídku ohebných telefonů novou řadou, která nabídne možnost náročnějším uživatelům, neboť se jedná o skládací zařízení knížkového typu. V tomto ohledu zřejmě nijak nepřekvapí, že se novinka jmenuje Nubia Fold. Veškeré informace o novince odhalil japonský operátor Y!mobile (viz ymobile.jp).
Nubia Fold má 8" skládací displej s rozlišením 2 480 × 2 200 pixelů a 6,5" krycí displej s rozlišením 2 748 × 1 172 pixelů. Oba panely nabízejí obnovovací frekvenci 120 Hz a hlavní panel podporuje režimy rozděleného zobrazení pro vybrané aplikace. Konstrukce je v rozloženém stavu tenká 5,4 milimetrů a celý mobil váží 249 gramů. Dostalo se na základní zvýšenou odolnost dle stupně krytí IP54.
Novinka nebude mít nouzi o výkon, neboť je nasazen procesor Snapdragon 8 Elite, tedy loňský top model od Qualcommu. Podpořen je 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Zamrzí nasazení již více než rok starého Androidu 15.
Mírné úspory lze spatřit v oblasti hlavních fotoaparátů, kde je primární snímač 50megapixelový a ultraširokoúhlý má stejné rozlišení. Třetím do party pak je pouze 5megapixelový makro objektiv. Dále je průstřel v každém displeji, ve kterém sídlí 20megapixelové fotoaparáty.
Dostalo se na solidní baterii s kapacitou 6 560 mAh a podporováno je maximálně 55 W drátové nabíjení. Nová Nubia Fold se začne už 4. prosince na japonském trhu za cenu v přepočtu zhruba necelých 30 tisíc korun. V tuto chvíli nemáme informace o dostupnosti na evropském, potažmo českém trhu.
Technické parametry Nubia FoldKompletní specifikace
|Konstrukce
|144 × 73 × 11,1 mm, 249 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP54
|Displej
|OLED, 6,9" (1 188 × 2 790 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 140 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 650 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?