Nubia se opře do skládaček. Chystá hned dvě novinky a nepůjde jen o véčko

Mobily s ohebným displejem dnes vyrábí téměř každý výrobce, výjimkou není ani ZTE, respektive jeho značka Nubia. Například na současném trhu můžete nalézt cenově zajímavou Nubii Flip 2, což je véčko s ohebným displejem. A právě tento model se již poměrně brzy dočká nástupce. Naznačují to informace o známého informátora Evana Blasse (viz x.com).
Zveřejnil sérii fotografií, na kterých vidíme klasického zástupce véčkových mobilů, kdy Nubia zvětšila venkovní panel takřka do maximální možné míry. Zajímavostí jsou dva hlavní fotoaparáty v průstřelech venkovního displeje, kdy každý objektiv má jiný poloměr. Výsledek tak působí lehce odlišně od současných konkurentů. K dispozici budou minimálně dvě barevnáí provedení, a to černé a bílé, avšak ohledně výbavy prozatím nejsou známé žádné informace.
Kromě véčka chystá Nubia nově i druhou řadu s ohebným displejem. Název nepřekvapí, půjde o Nubii Fold a toto zařízení se postaví jako konkurence Honoru Magic V5 či Samsungu Galaxy Z Fold7. Na uniklých renderech můžeme spatřit klasicky vypadající zařízení s vnitřním ohebným panelem, který má v pravém horním rohu průstřel pro kamerku. Z vnější strany je sekundární displej a dále je vidět i obdélníkový modul s fotoaparáty. Ani o druhém modelu však prozatím nejsou známé žádné podrobnosti.
