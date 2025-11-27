mobilenet.cz na sociálních sítích

Nubia se opře do skládaček. Chystá hned dvě novinky a nepůjde jen o véčko

Michal Pavlíček
1
Nubia se opře do skládaček. Chystá hned dvě novinky a nepůjde jen o véčko
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Očekávají se modely Flip3 a Fold
  • Oblíbené véčko by mělo mít větší displej

Mobily s ohebným displejem dnes vyrábí téměř každý výrobce, výjimkou není ani ZTE, respektive jeho značka Nubia. Například na současném trhu můžete nalézt cenově zajímavou Nubii Flip 2, což je véčko s ohebným displejem. A právě tento model se již poměrně brzy dočká nástupce. Naznačují to informace o známého informátora Evana Blasse (viz x.com).

Nubia Flip 3

Zveřejnil sérii fotografií, na kterých vidíme klasického zástupce véčkových mobilů, kdy Nubia zvětšila venkovní panel takřka do maximální možné míry. Zajímavostí jsou dva hlavní fotoaparáty v průstřelech venkovního displeje, kdy každý objektiv má jiný poloměr. Výsledek tak působí lehce odlišně od současných konkurentů. K dispozici budou minimálně dvě barevnáí provedení, a to černé a bílé, avšak ohledně výbavy prozatím nejsou známé žádné informace.

Cenově dostupná skládačka? Do Japonska dorazila nová Nubia Flip 2
Přečtěte si také

Cenově dostupná skládačka? Do Japonska dorazila nová Nubia Flip 2

Kromě véčka chystá Nubia nově i druhou řadu s ohebným displejem. Název nepřekvapí, půjde o Nubii Fold a toto zařízení se postaví jako konkurence Honoru Magic V5 či Samsungu Galaxy Z Fold7. Na uniklých renderech můžeme spatřit klasicky vypadající zařízení s vnitřním ohebným panelem, který má v pravém horním rohu průstřel pro kamerku. Z vnější strany je sekundární displej a dále je vidět i obdélníkový modul s fotoaparáty. Ani o druhém modelu však prozatím nejsou známé žádné podrobnosti.

Nubia Fold
x.com/evleaks/,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
A bude v tom Unisoc? Prosím, chceme Unisoc a příkladnou podporu výrobce.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze