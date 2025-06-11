Black Friday panuje i u ZTE. V akci jsou hned dvě zajímavé Nubie

Každoročně bychom jen obtížně hledali výrobce telefonů, kterého by listopadová akce Black Friday nechala v klidu. A tak se letos zapojuje i ZTE, které skrze svou značku působí i na českém trhu. Jako první zmíníme současnou novinku Nubia Air, která se pyšní tělem tenkým jen 5,99 milimetrů, neotřelým designem, velkým AMOLED displejem či slušnou baterií. Výhodou pak jednoznačně je vysoká odolnost proti vodě a prachu.
Od začátku prodeje Nubie Air byla cena stanovena na 5 990 Kč, což nebylo vyloženě špatné. Nyní je však v téměř 20% slevě a nově mobil s 256GB pamětí pořídíte za 4 890 Kč.
„Je to jedinečná šance pořídit odolnou novinku nubia Air za skvělou cenu. Díky kombinaci tenkého designu, kvalitního displeje a vysoké výdrže jde o telefon, který osloví široké spektrum uživatelů. Stejně tak model nubia Flip 2 potvrzuje, že skládací telefony už nejsou výsadou prémiového segmentu,“ uvedl Lukáš Knotte, generální ředitel ZTE pro Českou republiku a Slovensko.
Jak už zmínil generální ředitel ZTE pro Česko a Slovensko, ve slevě je i další neméně zajímavý model Nubia Flip 2. Název už jasně prozrazuje, že jde o mobil se skládací konstrukcí a ohebným displejem. Těšit se můžete na 6,9" vnitřní panel a vnější 3" AMOLED displej. Výkon obstarává procesor Dimensity 7300X a nasazen je například 50megapixelový hlavní fotoaparát.
Skládací Nubia Flip 2 vyjde namísto původních 17 990 Kč na 15 990 Kč, tedy o 2 tisíce korun levněji. Slevová cena navíc z Nubie Flip 2 dělá jeden z cenově nejdostupnějších ohebných telefonů na českém trhu.
Nubia Air
|Rozměry
|164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Unisoc T8300, 2×2,3 GHz + 6×2,1 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Nubia Flip 2
|Rozměry
|87 × 76 × 15,8 mm, 191 g
|Displej
|OLED, 6,9" (1 188 × 2 790 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 140 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300X,
|Paměť
|RAM: 6 GB, úložiště: 128 GB
|Akumulátor
|4 300 mAh, doba nabíjení: 0:55 hodin