Mobilní telefony Nubia spadají pod značku ZTE, kterou už možná znáte. Před lety byla na našem trhu poměrně dobře zabydlena. V posledních letech zde nabízí nižší jednotky modelů, které si říkají o pozornost. Tu zaslouží Nubia Air, jež se snaží zachytit nastupující trend tenkých mobilů a současně ukázat, že to jde aplikovat i do segmentu nižší střední třídy. Aktuálně totiž Nubii Air seženete za méně než 5 tisíc korun. A za tuto cenu dokáže nabídnout hodně muziky.
Technické parametry Nubia AirKompletní specifikace
|Konstrukce
|164,2 × 76,6 × 6,7 mm, 172 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Unisoc T8300, CPU: 2×2,3 GHz + 6×2,1 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025,
Obsah balení: klasika s něčím navíc
Ve světle modrém prodejním balení se nachází poměrně dost věcí, především na dnešní poměry. Kromě samotného telefonu jde samozřejmě o nezbytné návody a USB-C kabel. Dále výrobce přibalil velice tenký ochranný kryt, který kryje záda a rohy telefonu. Dostalo se i na ochranné sklíčko pro displej.
- ochranný kryt
- krycí sklíčko
Konstrukční zpracování: tak tenká a lehká
Díky nasazení celoplastové konstrukce poklesla hmotnost na 172 g. Zaujme vás však i tloušťka 5,99 mm, takže Nubia Air patří mezi nejtenčí telefony na současném trhu. Boky jsou lesklé a takřka ploché, což vypadá dobře, ale praktické to není hned ze dvou důvodů. Při snaze telefon zvednout ze stolu se to ne vždy povede, je kluzký. A plastové lesklé plochy jsou také magnetem na otisky prstů. Jakmile se však mobil podaří chytit, drží se jistě a pohodlně.
Nubii Air poměrně snadno rozpoznáte. Zadní strana je totiž z dnešního pohledu neobvyklá a někomu možná lehce připomene styl iPhonu Air. Na mysli máme horizontálně řešený modul pro fotoaparáty. To není tak obvyklé, ale je to praktické. Pokud mobil totiž položíte třeba na stůl, nekývá se. Nubia se nadále nevzdává drobných červených prvků na těle. Do tohoto odstínu je tak zbarveno boční tlačítko i drobný nápis vedle fotoaparátů.
Jak už bylo naznačeno, mobil je plastový, ale konstrukce působí bytelně. Vše navíc podtrhuje nasazení zvýšené odolnosti proti vodě a prachu IP69. Mobil tak vydrží po dobu 30 minut až 1,5 m pod vodou. V této cenové kategorii to je příjemný bonus.
- tenká a lehká konstrukce
- zvýšená odolnost (IP69)
- kluzké boky
Displej: překvapivě kvalitní
Celou čelní stranu zabírá 6,78" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Rámečky jsou příjemně tenké, displej tak zabírá takřka maximum možné plochy. Nasazení AMOLED panelu zajišťuje syté barvy i velmi dobrou čitelnost, a to včetně venkovních prostor. Maximální jas může teoreticky dosáhnout 4 500 nitů a podporována je 120Hz obnovovací frekvence, avšak ručně si můžete nastavit i 90/60 Hz i vše nechat na automatice. O ochranu displeje se pak stará sklíčko Gorilla Glass 7i a navíc, jak už jsme zmínili, v prodejním balení je ochranné sklíčko. Navzdory AMOLED panelu není podporován Always-on, což je škoda, ale v této cenové hladině nejde o běžnou funkci.
Do displeje je integrována také optická čtečka otisků prstů. Funguje spolehlivě, jen je lehce pomalejší. Musíte nechat prst chvíli přiložený, alespoň půl vteřiny. Letmé přiložení prstu jednoduše nestačí, avšak postřehnete to pouze v případě, že čtečku porovnáte s dražšími telefony.
- velký AMOLED panel
- velmi dobrá čitelnost
- až 120 Hz
Zvuk: stereo se nekoná
Tenká konstrukce se projevila na zvuku. Telefon si musí vystačit pouze s jedním hlasitým reproduktorem na spodní hraně. Ten hraje sice nahlas, ale o kvalitě nemůže být řeč. Jakýkoliv poslech hudby je tak vhodné provozovat skrze sluchátka.
- hodil by se druhý reproduktor
Výkon hardwaru: málo RAM
Výkon obstarává procesor Unisoc T8300, který není moc známý, avšak v kombinaci s 8GB RAM odvádí v nižší střední třídě slušnou práci a výkon vám při běžných činnostech a u jednodušších her scházet nebude. Telefon se ani nijak zásadněji nezahřívá. Úložiště pak nabízí příjemných 256 GB, přičemž po prvním zapnutí zbývá 201 GB pro vaše data. Přijde vám to poněkud málo? Není divu, v paměti telefonu je totiž od Nubie řada zbytečných aplikací, převážně her. Naštěstí je lze vymazat.
- podporuje paměťové karty
- malá operační paměť
Výdrž baterie: příjemné překvapení
Tenké tělo mnohdy znamená ústupky v baterii, ale ne zde. Nubia totiž dokázala do novinky dostat 5 000 mAh a výdrž tomu odpovídá. Při středně náročném používání, kdy je telefon neustále připojen k internetu, se výdrž spolehlivě dostala na jeden celý den. Po 12 hodinách od odpojení nabíječky zpravidla zbývalo kolem 35 % baterie. Dočerpání energie je umožněno jen drátově výkonem 33 W. Nabíjecí adaptér si však musíte sami dokoupit.
- solidní výdrž
- chybí nabíječka v balení
Konektivita: až na eSIM vše
Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.4 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM. Naopak eSIM nezvládá, což však s ohledem na cenu ještě lze odpustit.
- nic důležitého neschází
- chybí eSIM
Fotoaparát: tři, nebo jeden?
Na zádech mobilu si povšimnete mírně neobvykle řešeného modulu s fotoaparáty, který je horizontální a napočítat v něm lze tři objektivy. Reálně je zde však k použití jen hlavní. Zbylé dva jsou pomocné a jde například o 2megapixelový portrétní objektiv.
Hlavní snímač disponuje 50 megapixely, ale bohužel se již nedostalo na optickou stabilizaci obrazu. Velké zázraky tak očekávat nelze. Při automatickém režimu mobil pořizuje snímky ve 12,5 Mpx, a to díky skládání čtyř rychle po sobě pořízených snímků do jednoho. Výsledné fotografie za denního světla nevypadají vůbec špatně. Barevné podání je věrné, odstíny dostatečně syté a líbí se nám i ostrost, včetně vzdálenějších objektů. Horší je situace za umělého osvětlení nebo v noci. V těchto případech hodně záleží, jak pevnou ruku budete mít. Výsledkem může být rozmazaná fotka, někdy však i až překvapivě použitelný snímek nočního města.
V průstřelu displeje je pak čelní 20Mpx kamerka pro selfie. S její kvalitou budete vesměs spokojeni. Během dne pořídí detailní snímky.
Zatímco fotoaparát nezaslouží vyloženě velkou kritiku, u videa je to horší. Vrcholem je totiž záznam ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu, což dnes neoslní. Bídná je navíc také stabilizace a zvuk přinejlepším průměrný.
Nubia Air (testovací video) – 1080p, 30 FPS
- slušný hlavní snímač
- dva zbytečné objektivy
- neporadí si se 4K videem
Software: funguje fajn
Prostředí zajišťuje operační systém Android 15, tedy bohužel již starší verze. Kromě Androidu je zde i nadstavba MyOS 15, která mění vzhled prostředí, nabídek, avšak jen decentně. Nemusíte se obávat, že byste se v prostředí nevyznali. Velmi se mi líbí optimalizace, která je naprosto příkladná. Vše funguje svižně, veškeré animace jsou plynulé. Jak už bylo řečeno, prostředí je plné aplikací, zejména her od výrobce. Naštěstí můžete vše snadno odinstalovat.
Bohužel se otazníky vznáší nad podporou. Telefon totiž nadále využívá srpnové bezpečnostní záplaty, ty tak budou chodit zřejmě v lepším případě v čtvrtletním cyklu. Sice jde o cenově dostupnější telefon, ale bez softwarové podpory by zůstávat rozhodně neměl. I přes nižší cenu se dostalo na základní AI vychytávky, jako je překlad textu i hlasu, klidně i do češtiny. Dostalo se i na AI překlad hovorů do češtiny včetně titulků, ovšem pouze v experimentálním režimu a bezplatně jen dočasně.
- solidní optimalizace
- nejistá softwarová podpora
Zhodnocení
Nubii Air lze považovat za pomyslný závan exotiky. Láká především na originální design a tenkou konstrukci s nízkou hmotností. Pohodlně se díky tomu drží i ovládá, ke komfortu přispívá i zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Uživatele potěší kvalitní displej či 256GB interní paměť. Smířit se naopak musíte jen s průměrným fotoaparátem.
Telefon tak osloví spíše nenáročné, kteří však chtějí vystoupit z davu a mít mobil, jenž má stylový design. Pokud však hledáte například co nejlepší výkon, případně co nejkvalitnější fotoaparáty, bude vhodné se podívat ke konkurenci.
Konkurence
Za podobné peníze můžete aktuálně sehnat Motorolu Edge 50 Neo, která je též poměrně stylová, byť ne tak tenká. Na druhou stranu je menší, má výkonnější procesor a výrazně kvalitnější fotoaparáty. Zlákat vás může i bezdrátovým nabíjením.
Motorola Edge 50 Neo
|Rozměry
|154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g
|Displej
|POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300-Energy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 310 mAh
Konkurencí je i Samsung Galaxy A17, který stojí stejně jako Nubia Air v současné akci. Není sice tak tenký ani stylový, ale rozhodně lépe fotí a má delší softwarovou podporu. Nubia Air kontruje vyšší odolností a větší interní pamětí.
Samsung Galaxy A17 5G
|Rozměry
|164,4 × 77,9 × 7,5 mm, 195 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1330,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
