Konkurent pro iPhone Air? Nubia S2R má mít také jen jeden zadní fotoaparát

Značka Nubia, která spadá pod ZTE a na českém trhu je známá aktuálně třeba tenkým modelem Air, zřejmě chystá další zajímavý přírůstek do své rodiny chytrých telefonů – model Nubia S2R. Podle uniklých snímků, které zveřejnil známý informátor Evan Blass (viz x.com), se jedná o zařízení, které by se mohlo zařadit do nižší cenové kategorie a zaujme především svým netradičním pojetím.
Nejvýraznějším prvkem je jediný zadní fotoaparát doplněný o LED blesk, což je v dnešní éře trojitých či čtyřnásobných modulů poměrně neobvyklý krok. Právě oním jedním objektivem může novinka případně připomenout iPhone Air. Design zadní strany, kde je fotoaparát umístěn, je minimalistický a čistý.
Na přední straně telefonu se nachází displej s průstřelem pro selfie kameru a poměrně výrazné rámečky, zejména v dolní části. Na pravém boku najdeme kromě obvyklých tlačítek pro ovládání hlasitosti a napájení také třetí tlačítko s oranžovým akcentem. Spekuluje se, že by mohlo jít buď o spoušť fotoaparátu, nebo programovatelné tlačítko pro rychlý přístup k vybrané funkci. Slot pro SIM kartu je umístěn na levé straně.
O dalších specifikacích, jako je procesor, paměť nebo kapacita baterie, zatím nebylo nic prozrazeno. Lze však předpokládat, že půjde o cenově dostupný telefon, který sází na jednoduchost a možná i na kvalitní optimalizaci pro jediný snímač. Mnohé bychom se měli dozvědět v nadcházejících týdnech.
