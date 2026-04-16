Vivo X300 Ultra vstupuje do prodeje. Cenou ohromí, špičkovou výbavou ještě víc

Na samotném vrcholu aktuální nabídky fotograficky zaměřených smartphonů v České republice stojí Vivo X300 Ultra, na které právě spadlo informační embargo, a my se tak můžeme podělit o dojmy z používání.
Novinka je i vzhledem k označení (notně) vylepšenou variantou X300 Pro, a designově si tak zachovává mnoho stejného či velmi podobného, ať už se jedná o hmotnost, špičkovou ochranu (IP68/IP69), nebo design s výrazným fotomodulem. Ten je v případě modelu X300 Ultra vzhledem k přítomnosti 200Mpx hlavního snímače o velikosti 1/1,12" (oproti 1/1,28" 50Mpx senzoru u X300 Pro) natolik velký, respektive vysoký, aby za něj bylo možné telefon bez potíží zvednout. V rámci používání se však není třeba obávat toho, že by se zařízení převažovalo, vzhledem k umístění si lze o fotomodul pohodlně zapřít ukazováček pro jistější úchop.
Zbytek konstrukce odpovídá moderním trendům, čekejte tedy ploché rámečky z matného hliníku se zaoblením v okrajích tak akorát, aby se telefon příjemně používal. Umístění tlačítek na pravém boku (tj. vypínacího a kolébky hlasitosti) je bez výtek, někoho by však mohlo překvapit, že telefon nedisponuje dedikovaným AI tlačítkem ani tlačítkem fotoaparátu.
V oblasti displeje se můžete těšit na špičkový zobrazovací LTPO AMOLED panel, který s modelem X300 Pro sdílí například podporu HDR10+ i Dolby Vision, stejně jako špičkový maximální jas 4 500 nitů. Z používání můžeme potvrdit, že obrazovka je parádní za všech okolností, navíc neschází fantasticky fungující ultrazvuková čtečka otisků prstů prakticky umístěná výš. Tento senzor si poradí s mokrými či např. zpocenými prsty a vzhledem k technologii nevyžaduje žádné podsvícení. Zajímavostí je také podpora 144Hz obnovovací frekvence, avšak v praxi rozdíl mezi 120 a 144 Hz není téměř možné poznat.
O výkon se u novinky stará Snapdragon 8 Elite Gen 5 a z našeho dosavadního používání můžeme potvrdit, že telefon se nezadýchá ani při těch nejnáročnějších úkonech, třeba i testování v rámci 20minutového benchmarku od 3D Mark. U vlajkových modelů výrobce tak dochází k dělení mezi čipy od MediaTeku a Qualcommu, vždy se však můžete spolehnout na špičkový výkon i další vlastnost. Pochopitelně v případě Ultra je pak hrubého výkonu ještě o něco více. Novinka je také osazena 16 GB operační paměti a rovnou 1TB úložištěm, navíc velmi rychlého typu UFS 4.1. Navzdory špičkové fotovýbavě a možnosti záznamu v LOGu (až ve 4K se 120 FPS) nebo nahrávání v 8K s 30 FPS, by tak nemělo být o dostatek úložiště nouze.
Celkově jsou prozatím naše dojmy velmi pozitivní a pochválit X300 Ultra můžeme i za nasazení 6 600mAh baterie, která je tak o více než 1 000 mAh větší oproti modelu X300 Pro. Nabíjení 100W FlashCharge technologií je přitom schopné doplnit energii extrémně rychle a nechybí ani 40W bezdrátové doplňování energie s kompatibilní nabíječkou. Výrobce se rovněž chlubí tím, že se jedná o tzv. semi-solid-state baterií 2. generace. Články s pevným elektrolytem přitom mají být budoucností například i v automobilovém průmyslu, vynikají především díky vyšší energetické hustotě, schopnosti rychleji se nabíjet, ale také vyšší bezpečnosti.
Cena a dostupnost
Vivo X300 Ultra bude dostupné od 16. dubna s doporučenou 46 999 Kč. K dispozici bude také profesionální balíček Vivo X300 Ultra Photographer Kit, který kromě telefonu obsahuje rozšiřující objektiv ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra, úchop Imaging Grip Kit, upevňovací držák na stativ Tripod Collar Ring a rychlou nabíječku 100W FlashCharge, za cenu 56 999 Kč.
Od startu prodeje 16. dubna do 31. května (nebo do vyprodání zásob) také na e-shopu vivo a u obchodních partnerů platí zaváděcí nabídka, v rámci které zákazníci k zmíněnému balíčku získají slevu 50 % na klecový úchyt Cinematic Video Kit, kožené pouzdro a trade-in bonus 7 000 Kč. Mimo e-shop vivo navíc zákazníci získávají možnost zakoupit zařízení na splátky na deset měsíců bez navýšení.
Pro úplnost dodávám, že se zákazníci stále mohou registrovat v oficiálním e-shopu a při registraci do 15. dubna získají voucher na zmíněnou klec Cinematic Video Kit zdarma. Součástí nabídky je pětiletá záruka na baterii, roční záruka na ochranu displeje a prodloužená tříletá záruka na celý produkt. Již brzy se můžete těšit na další obsah zaměřený na jednotlivé oblasti výbavy.
Vivo X300 Ultra 1 TB
|Rozměry
|163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|6 600 mAh
