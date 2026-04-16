Vivo X300 Ultra vstupuje do prodeje. Cenou ohromí, špičkovou výbavou ještě víc

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka je modelem X300 Pro „na steroidech“, přináší ještě lepší fotovýbavu, výkon i displej
  • Cena je ambiciózní, výrobce však láká také na velké množství bonusů, včetně štědrého trade-in bonusu
  • Vivo X300 Ultra využívá tzv. semi-solid-state baterií 2. generace, v čem je technologie s pevným elektrolytem výhodná?

Na samotném vrcholu aktuální nabídky fotograficky zaměřených smartphonů v České republice stojí Vivo X300 Ultra, na které právě spadlo informační embargo, a my se tak můžeme podělit o dojmy z používání.

Novinka je i vzhledem k označení (notně) vylepšenou variantou X300 Pro, a designově si tak zachovává mnoho stejného či velmi podobného, ať už se jedná o hmotnost, špičkovou ochranu (IP68/IP69), nebo design s výrazným fotomodulem. Ten je v případě modelu X300 Ultra vzhledem k přítomnosti 200Mpx hlavního snímače o velikosti 1/1,12" (oproti 1/1,28" 50Mpx senzoru u X300 Pro) natolik velký, respektive vysoký, aby za něj bylo možné telefon bez potíží zvednout. V rámci používání se však není třeba obávat toho, že by se zařízení převažovalo, vzhledem k umístění si lze o fotomodul pohodlně zapřít ukazováček pro jistější úchop.

Zbytek konstrukce odpovídá moderním trendům, čekejte tedy ploché rámečky z matného hliníku se zaoblením v okrajích tak akorát, aby se telefon příjemně používal. Umístění tlačítek na pravém boku (tj. vypínacího a kolébky hlasitosti) je bez výtek, někoho by však mohlo překvapit, že telefon nedisponuje dedikovaným AI tlačítkem ani tlačítkem fotoaparátu.

V oblasti displeje se můžete těšit na špičkový zobrazovací LTPO AMOLED panel, který s modelem X300 Pro sdílí například podporu HDR10+ i Dolby Vision, stejně jako špičkový maximální jas 4 500 nitů. Z používání můžeme potvrdit, že obrazovka je parádní za všech okolností, navíc neschází fantasticky fungující ultrazvuková čtečka otisků prstů prakticky umístěná výš. Tento senzor si poradí s mokrými či např. zpocenými prsty a vzhledem k technologii nevyžaduje žádné podsvícení. Zajímavostí je také podpora 144Hz obnovovací frekvence, avšak v praxi rozdíl mezi 120 a 144 Hz není téměř možné poznat.

Stojí 10 tisíc a z Viva X300 Pro udělá „monstrum“. Jaký je externí teleobjektiv?
Přečtěte si také

Stojí 10 tisíc a z Viva X300 Pro udělá „monstrum“. Jaký je externí teleobjektiv?

O výkon se u novinky stará Snapdragon 8 Elite Gen 5 a z našeho dosavadního používání můžeme potvrdit, že telefon se nezadýchá ani při těch nejnáročnějších úkonech, třeba i testování v rámci 20minutového benchmarku od 3D Mark. U vlajkových modelů výrobce tak dochází k dělení mezi čipy od MediaTeku a Qualcommu, vždy se však můžete spolehnout na špičkový výkon i další vlastnost. Pochopitelně v případě Ultra je pak hrubého výkonu ještě o něco více. Novinka je také osazena 16 GB operační paměti a rovnou 1TB úložištěm, navíc velmi rychlého typu UFS 4.1. Navzdory špičkové fotovýbavě a možnosti záznamu v LOGu (až ve 4K se 120 FPS) nebo nahrávání v 8K s 30 FPS, by tak nemělo být o dostatek úložiště nouze.

Recenze Vivo X300 Pro – Fotoskvost, který neomrzí
Přečtěte si také

Recenze Vivo X300 Pro – Fotoskvost, který neomrzí

Celkově jsou prozatím naše dojmy velmi pozitivní a pochválit X300 Ultra můžeme i za nasazení 6 600mAh baterie, která je tak o více než 1 000 mAh větší oproti modelu X300 Pro. Nabíjení 100W FlashCharge technologií je přitom schopné doplnit energii extrémně rychle a nechybí ani 40W bezdrátové doplňování energie s kompatibilní nabíječkou. Výrobce se rovněž chlubí tím, že se jedná o tzv. semi-solid-state baterií 2. generace. Články s pevným elektrolytem přitom mají být budoucností například i v automobilovém průmyslu, vynikají především díky vyšší energetické hustotě, schopnosti rychleji se nabíjet, ale také vyšší bezpečnosti.

Cena a dostupnost

Vivo X300 Ultra bude dostupné od 16. dubna s doporučenou 46 999 Kč. K dispozici bude také profesionální balíček Vivo X300 Ultra Photographer Kit, který kromě telefonu obsahuje rozšiřující objektiv ZEISS 400mm Telephoto Extender Gen 2 Ultra, úchop Imaging Grip Kit, upevňovací držák na stativ Tripod Collar Ring a rychlou nabíječku 100W FlashCharge, za cenu 56 999 Kč.

Od startu prodeje 16. dubna do 31. května (nebo do vyprodání zásob) také na e-shopu vivo a u obchodních partnerů platí zaváděcí nabídka, v rámci které zákazníci k zmíněnému balíčku získají slevu 50 % na klecový úchyt Cinematic Video Kit, kožené pouzdro a trade-in bonus 7 000 Kč. Mimo e-shop vivo navíc zákazníci získávají možnost zakoupit zařízení na splátky na deset měsíců bez navýšení.

Pro úplnost dodávám, že se zákazníci stále mohou registrovat v oficiálním e-shopu a při registraci do 15. dubna získají voucher na zmíněnou klec Cinematic Video Kit zdarma. Součástí nabídky je pětiletá záruka na baterii, roční záruka na ochranu displeje a prodloužená tříletá záruka na celý produkt. Již brzy se můžete těšit na další obsah zaměřený na jednotlivé oblasti výbavy.

Rozměry163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g
DisplejAMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor6 600 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Mara Studna
Za Tyto peníze to nedává smysl.Nejde o to, jestli mám na to,nebo nemám,ale rozhodně Nevěřím,že by kvalita fotek a videa odpovídala této ceně.Na mne to působí jako marketingový tah,že za tu cenu si zaplatí zákazník za Výbavu a uložiště 1T.Ano,najdou se Ti,co si to koupí,ale dá se tahle sestava namixovat i z jiných produktů.Každopádně Přeji Všem potenciálním kupcům Foto Zdar a budu zvědav na recenze.Ne Vše je zlato,co se třpytí.
David Rajtr
Naposledy upraveno: 09:41
Výbava sice hezká, ale za ty peníze je to fakticky neprodejné. Tohle si koupí fakt jen pár extrémních nadšenců a fanoučků Viva. Za ty peníze člověk může mít 1TB iPhone 17 Pro Max. Nebo 1TB Galaxy S26 Ultra. Obojí je asi lepší volba, než Vivo byť s takto výkonými foťáky. To už se asi vyplatí koupit nějaký levnější telefon jako iPhone 17 nebo S26, a k tomu normálně compact foťák.
