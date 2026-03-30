Telefon, nebo ultimátní fotoaparát? Rozbalujeme skvostné Vivo X300 Ultra

Letošní rok je na špičkové fotomobily obzvlášť vydařený, ovšem ti nejnáročnější se pravých žní dočkali až nyní v rámci uvedení modelu Vivo X300 Ultra. Dodejme, že již X300 Pro nás ohromilo svými schopnostmi, avšak až X300 Ultra, jak napovídá samotný název, nabídne v rámci portfolia výrobce skutečně to nejlepší. Dnes přitom padlo embargo na unboxing a také zveřejnění specifikací, čemuž jsme se věnovali již v samostatném článku.
Nepřekvapí tak, že novinka těží z dlouholeté spolupráce se společností ZEISS a přináší sestavu objektivů Master Lenses Collection, která kombinuje tři pevná ohniska s vysokým rozlišením. Dominantou zadní strany je přitom 35mm hlavní snímač Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12" s rozlišením 200 Mpx, jemuž dělá společnost 85mm teleobjektiv s gimbalovou stabilizací rovněž s 200Mpx rozlišením a 14mm ultraširokoúhlý objektiv s 50 Mpx. U Viva X300 Ultra neschází ani přibalený 400mm telekonvertor Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který využívá Keplerovu optickou konstrukci pro extrémní přiblížení při zachování špičkové kvality obrazu.
V samotné krabičce pak na zájemce čeká moderní USB-C/USB-C kabel, ale také barevně ladící silikonové pouzdro. Přitom již samotná krabička působí prémiovým dojmem a pokrývá ji vzor kůže s výrazným logem Vivo i ZEISS. Vivo X300 Ultra je pořádným kusem hardwaru s hmotností 232 gramů, ale také velmi pěkně zpracovaným smartphonem s výrazným designem, špičkovou odolností i parádním displejem. Potěší také 6 600mAh baterie s podporou 100W nabíjení či extrémně výkonný Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Technické parametry Vivo X300 Ultra 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026, ?