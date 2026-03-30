Vivo X300 Ultra přichází s velkým 200megapixelovým fotoaparátem

Vivo dnes oficiálně představila svůj očekávaný vrcholný model X300 Ultra, který je prvním zástupcem nové generace vlajkové řady X určeným pro globální trh. Mimochodem jde o model, na který výrobce již delší dobu lákal a v maskovaném provedení jsme se s ním mohli setkat již na nedávném veletrhu MWC 2026 v Barceloně.
Telefon sází především na spolupráci s firmou ZEISS a přináší pokročilou sestavu objektivů Master Lenses Collection, která kombinuje tři pevná ohniska s vysokým rozlišením. Dominantou zadní strany je 35mm hlavní snímač Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12" s rozlišením 200 megapixelů, doplněný o 85mm teleobjektiv s gimbalovou stabilizací s 200 megapixely a 14mm ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely. Specifikem tohoto modelu je přibalený 400mm telekonvertor Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který využívá Keplerovu optickou konstrukci pro extrémní přiblížení při zachování vysoké čistoty obrazu.
V oblasti videa se X300 Ultra zaměřuje na profesionální tvorbu díky podpoře 4K záznamu při 120 FPS v 10bitovém Logu nebo Dolby Vision na všech zadních snímačích. Nový systém barev Vivo Color Science využívá 12kanálové multispektrální snímače k přesné analýze světla na úrovni jednotlivých pixelů, což má zajistit věrné podání barev a hloubku stínů. Pro náročné uživatele je připraven režim Pro Video s rozhraním podobným filmovým kamerám, podpora vlastních 3D LUT náhledů v reálném čase a kompatibilita s workflow ACES pro snadnou postprodukci. Zvukovou stránku zajišťuje systém Quad-Mic Audio Recording Master se šesti předvolbami pro různé scénáře nahrávání.
O výkon se stará špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 v kombinaci s vlastním obrazovým čipem V3+. Stabilní chod i při náročné práci s videem má zajistit chlazení výparníkovou komorou. Zařízení je osazeno 6,82" ZEISS Master Color displejem s maximálním lokálním jasem 4 500 nitů a technologií Ultra XDR. Energii mobilu dodává baterie s kapacitou 6 600 mAh podporou 100W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Konstrukce telefonu splňuje certifikace odolnosti IP68 a IP69, displej chrání Armor Glass a pro biometrické ověření slouží ultrazvuková 3D čtečka otisků prstů.
Prostředí telefonu samozřejmě obstarává nejnovější Android 16 a výrobce slibuje 5 velkých aktualizací a celkem 7 let bezpečnostních záplat. Pozitivní zprávou rovněž je, že se nové Vivo X300 Ultra už brzy podívá na český trh. Zahájení prodeje proběhne 16. dubna, přičemž cenu české zastoupení odhalí během dubna. Již nyní se však můžete v oficiálním obchodě Viva registrovat a získat voucher na rozšiřující klec Cinematic Video Kit a elegantní a praktické pouzdro Photokit Leather Bag. Kles běžně vyjde na 9 999 Kč, pouzdro na 2 499 Kč, první zájemci však obojí díky voucheru získají zdarma.
Technické parametry Vivo X300 Ultra 1 TB
|Konstrukce
|163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026, ?
masakr
