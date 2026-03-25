mobilenet.cz na sociálních sítích

Kolik bude stát Vivo X300 Ultra? Cena se přiblíží 50 tisícům korun

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Evropská cena 1TB varianty by se měla blížit podobně štědré konkurenci
  • Vivo připraví i balíčky s telekonvertory

V minulém týdnu bylo světu oficiálně představeno Vivo X300 Ultra, což je vrcholný model výrobce, který je navíc zaměřen na fotografické schopnosti. Dominantou zadní strany je 35mm hlavní snímač Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12" s rozlišením 200 megapixelů, doplněný o 85mm teleobjektiv s gimbalovou stabilizací s 200 megapixely a 14mm ultraširokoúhlý objektiv s 50 megapixely. Specifikem tohoto modelu je přibalený 400mm telekonvertor Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který využívá Keplerovu optickou konstrukci pro extrémní přiblížení při zachování vysoké čistoty obrazu.

Na celou obrazovku
Celkově je však telefon vybaven jako čistokrevná vlajková loď. Namátkou zmiňme procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,82" ZEISS Master Color displeje s maximálním lokálním jasem 4 500 nitů či baterii s kapacitou 6 600 mAh a podporou až 100W drátového a 40W bezdrátového nabíjení. Prostředí telefonu samozřejmě obstarává nejnovější Android 16 a výrobce slibuje 5 velkých aktualizací a celkem 7 let bezpečnostních záplat.

Telefon, nebo ultimátní fotoaparát? Rozbalujeme skvostné Vivo X300 Ultra – Fotogalerie
Přečtěte si také

Po premiéře jsme se dozvěděli, že od 16. dubna bude Vivo X300 Ultra dostupné i na českém trhu, avšak doposud nebyla odhalena cena. Známý informátor Roland Quandt na sociální síti Blue Sky však uvedl (viz bsky.app), že by vrcholná verze s 1TB úložištěm a 16GB RAM měla stát v Evropě přibližně 1 900 eur. To je bezmála 47 tisíc korun, což se jeví jako značně vysoká cena, avšak pohled do aktuálních ceníků prozradí, že takřka stejně stojí Apple iPhone 17 Pro Max v 1TB variantě a rovněž i Samsung Galaxy S26 Ultra v 1TB verzi.

package deals incl the zoom lens kit are ~2300 Euro. green and black variants are going to be available.

— Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) April 2, 2026 at 12:31 PM

Dále jsme se dozvěděli, že by Vivo X300 Ultra mělo být nabízeno i v balíčku s telekonvertorem, přičemž cena by v tomto případě měla být zhruba 2 300 eur, tedy přibližně 56,5 tisíce korun.

Vivo X300 Ultra 1 TBPřejít do katalogu

Rozměry163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g
DisplejAMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor6 600 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jaroslav Hronek
Jaroslav Hronek
Čekám na něj měsíce, ale za 47K ho nechci. Když si to srovnám 300 Pro, tak mně zase nepřijde o tolik lepší, než je cena. Ještě se uvidí, jestli nebude na začátku prodeje další sleva.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze