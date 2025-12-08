mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo V60 zaujme trojitým zadním fotoaparátem ZEISS

Ondřej Pohl
2
Vivo V60 zaujme trojitým zadním fotoaparátem ZEISS
Fotografie: Vivo
  • Telefon debutoval v Indii
  • Jemně vylepšuje parametry svého předchůdce
  • Hlavní pozornost je věnována fotoaparátu

Společnost Vivo (vivo.com) konečně odhalila svůj nejnovější telefon střední třídy V60, který se zaměřuje hlavně na fotografování. Telefon debutoval v Indii, kde se začne prodávat 19. srpna, další trhy budou následovat. S 50Mpx fotoaparátem s teleobjektivem a velkou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Stane se nástupcem modelu Vivo V50, který byl v Indii představen v únoru a na recenzi do redakce dorazil asi o měsíc později.

Recenze Vivo V50 – Draze zaplacená elegance
Přečtěte si také

Recenze Vivo V50 – Draze zaplacená elegance

Součástí sestavy, která se pyšní známým jménem ZEISS, je 50Mpx primární fotoaparát Sony IMX766 s OIS a 8Mpx fotoaparát s ultraširokým úhlem záběru. Telefon nabízí kruhový LED blesk Aura Ring, funkci AI Four-Season Portraits a režim Wedding vLog, ale exkluzivně pro Indii. Na přední straně je telefon vybaven dalším 50MPx fotoaparátem s 92° FOV.

Vivo V60

Model V60 má 6,77palcový zakřivený displej AMOLED s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí 120 Hz, maximálním jasem 5 000 nitů a čtečkou otisků prstů v displeji. Je poháněn SoC Snapdragon 7 Gen 4, který je spojen s až 16 GB RAM a 512 GB úložištěm. Telefon také dostal přepracovaný systém chlazení. To vše živí baterie s kapacitou 6 500 mAh, která podporuje 90W nabíjení, a podle tiskové zprávy se jedná o nejtenčí telefon s takto velkým článkem. Telefon je tenký 7,53 mm a váží 192 g. Mezi další přednosti telefonu patří krytí IP68 a IP69, podpora dvou SIM karet, nahrávání videa v rozlišení 4K a funkce umělé inteligence v podobě Google Gemini.

Na telefonu systém Funtouch OS 15 postavený na Androidu 15. Ten dostane čtyři roky operačního systému Android a šest let bezpečnostních aktualizací.

Vivo V60

Co se ceny týče, prozatím máme čísla pouze pro indický trh. Zde se bude prodávat v barevných variantách Mist Gray, Moonlit Blue a Auspicious Gold s cenovkou začínající na cca 11 tisících za 8/128GB variantu, vrchol bude představovat 16/512GB model, který by mohl stát přes třináct tisíc. V praxi očekáváme o něco vyšší ceny, V50 začínala na českém trhu s cenou 15 tisíc za 12/512GB variantu.

Technické parametry Vivo V60

Kompletní specifikace
Konstrukce163,5 × 77 × 7,5 mm, 192 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,77" (1 080 × 2 392 px)
Fotoaparát50 Mpx
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
Dostupnostsrpen 2025, 15 000 Kč
Tisková zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Nic moc, sice má Periscope tele-photo ale zase UW má 8MP, stále zastaralý UFS 2.2.. Škoda Vivo.
Odpovědět
ReynokLife
ReynokLife
Jen další tuctové pádlo....
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze