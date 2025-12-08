Vivo V60 zaujme trojitým zadním fotoaparátem ZEISS

Společnost Vivo (vivo.com) konečně odhalila svůj nejnovější telefon střední třídy V60, který se zaměřuje hlavně na fotografování. Telefon debutoval v Indii, kde se začne prodávat 19. srpna, další trhy budou následovat. S 50Mpx fotoaparátem s teleobjektivem a velkou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Stane se nástupcem modelu Vivo V50, který byl v Indii představen v únoru a na recenzi do redakce dorazil asi o měsíc později.
Součástí sestavy, která se pyšní známým jménem ZEISS, je 50Mpx primární fotoaparát Sony IMX766 s OIS a 8Mpx fotoaparát s ultraširokým úhlem záběru. Telefon nabízí kruhový LED blesk Aura Ring, funkci AI Four-Season Portraits a režim Wedding vLog, ale exkluzivně pro Indii. Na přední straně je telefon vybaven dalším 50MPx fotoaparátem s 92° FOV.
Model V60 má 6,77palcový zakřivený displej AMOLED s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí 120 Hz, maximálním jasem 5 000 nitů a čtečkou otisků prstů v displeji. Je poháněn SoC Snapdragon 7 Gen 4, který je spojen s až 16 GB RAM a 512 GB úložištěm. Telefon také dostal přepracovaný systém chlazení. To vše živí baterie s kapacitou 6 500 mAh, která podporuje 90W nabíjení, a podle tiskové zprávy se jedná o nejtenčí telefon s takto velkým článkem. Telefon je tenký 7,53 mm a váží 192 g. Mezi další přednosti telefonu patří krytí IP68 a IP69, podpora dvou SIM karet, nahrávání videa v rozlišení 4K a funkce umělé inteligence v podobě Google Gemini.
The new vivo V60 pairs ZEISS experience with a sleek, curved design.— vivo India (@Vivo_India) August 1, 2025
Launching on 12th August in two timeless shades
Na telefonu systém Funtouch OS 15 postavený na Androidu 15. Ten dostane čtyři roky operačního systému Android a šest let bezpečnostních aktualizací.
Co se ceny týče, prozatím máme čísla pouze pro indický trh. Zde se bude prodávat v barevných variantách Mist Gray, Moonlit Blue a Auspicious Gold s cenovkou začínající na cca 11 tisících za 8/128GB variantu, vrchol bude představovat 16/512GB model, který by mohl stát přes třináct tisíc. V praxi očekáváme o něco vyšší ceny, V50 začínala na českém trhu s cenou 15 tisíc za 12/512GB variantu.
Technické parametry Vivo V60Kompletní specifikace
|Konstrukce
|163,5 × 77 × 7,5 mm, 192 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,77" (1 080 × 2 392 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|srpen 2025, 15 000 Kč
