Vivo V50 se snaží působit stylově. Navzdory tomu ale klade důraz na kvalitní displej, výdrž či specialitu v podobě Aura Light. Cenu však výrobce nastavil velmi ambiciózně. Tak jaký je to telefon?

Vivo V50 má velmi vysoké cíle. Hodlá zaujmout ty smýšlející nejen prakticky, ale i esteticky. Současně se ale nehodlá zahanbit výbavou, a tak zde máme zdánlivě vše, co bychom mohli potřebovat. Obstojný procesor, kvalitní displej či dvojici 50Mpx fotoaparátů. Lákadlem je bezpochyby i baterie s kapacitou 6 000 mAh a 5letá softwarová podpora. Hlavní otázkou však je, zda si obhájí cenu bezmála 15 tisíc korun.

Technické parametry Vivo V50 Kompletní specifikace Konstrukce 163,3 × 76,7 × 7,7 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP69 Displej AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2025, 14 999 Kč

Obsah balení: něco ano, něco ne

V prodejním balení najdete samotný telefon, nezbytné návody, USB kabel pro nabíjení či propojení s počítačem a dostalo se i na silikonové tmavé ochranné pouzdro. Bohužel již chybí nabíjecí adaptér, což je sice dnešním trendem, ale nové uživatele prahnoucí po rychlém nabíjení to může zamrzet.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: mobil, který se líbí

Vivo V50 si vás získá vzhledem, zejména v námi tetovaném fialovém provedení, které působí stále vcelku originálně. Novinka láká i oblými hranami, které působí ladně a elegantně. I díky ním se telefon skvěle drží v ruce a nikde vás netlačí. Do značné míry tomu přispívá i tloušťka hluboko pod 8 mm.

Kladné body telefon získává i za skleněnou zadní stranu, která je však matná, takže nemusíte řešit hloupé otisky prstů. Vypíchněme i vzhled modulu s fotoaparáty, který je do značné míry originální, byť u telefonů Vivo řady V již párkrát viděný. V protáhlém oválném modulu jsou zakomponovány objektivy i specifická forma přisvětlení.

Netřeba chodit dlouze kolem horké kaše, ochranné pouzdro je praktické, ale design mobilu takřka zcela zazdí. Zakrývá záda i boky a výrobce si neodpustil ani krytku konektoru, kterou je v případě využívání pouzdro potřeba obtížně otevírat při nabíjení.

Vivo V50 nabízí odolnost IP68/IP69, což je rozhodně nadstandard. V praxi tak telefonu nevadí prašné prostředí ani sladká voda. Líbí se nám také zpracování, mobil bytelný a nešetřilo se ani na zpracování bočních tlačítek, která se tisknou jistě s jasnou odezvou.

Líbilo se nám vlajková odolnost IP68/IP69

elegantní design

matná zadní strana

příjemně padne do dlaně

Displej: takřka dokonalý

Vivo nasadilo 6,77" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a maximálním jasem až 4 500 nitů. Je navíc mírně zakřivený a skvěle čitelný za jakýchkoliv podmínek. Zobrazení i barvy jsou výborné a není takřka co vytknout. Nechybí vysoká obnovovací frekvence 120 Hz, kterou si můžete pevně nastavit, stejně tak jako 60 Hz. Případně můžete vše nechat na telefonu, který frekvenci dynamicky přepíná.

K dokonalosti chybí Always-On, který nepochopitelně chybí. Na displeji se informace zobrazí jen na pár vteřin a pak zcela pohasne. Je škoda, že Vivo nevyužívá potenciál AMOLED panelu. O ochranu celé čelní strany se pak stará sklíčko Diamond Shield Glass a navrch ještě ochranná slída, která je na telefonu nalepena už od výroby. V displeji je také přímo integrována optická čtečka otisků prstů, která je přesná a rychlá.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

špičkový jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: nezklame

Novinka má samozřejmě dvojici reproduktorů, kdy hlavní je na spodní hraně zařízení, sekundární pak těsně nad displejem. Hlasitost je více než dostatečná, kvalita pak spíše jen průměrná, avšak zázraky se nedějí ani u konkurence, takže to nelze nějak výrazněji vyčítat. Zvuk jednoduše zní plechově. Jack už byste na mobilu samozřejmě hledali marně.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: bohatý prostor

Vivo V50 vsadilo na 4nm čipset Snapdragon 7 Gen 3 s dedikovaným AI enginem, 5G i vysokou energetickou efektivitou. Výkonově se jedná o dostatečně výkonný model. Více než dostačující je pak až 512GB úložiště. Sice by se mohlo jednat o rychlejší typ než UFS 2.2, což výsledný dojem trochu sráží, ale opět to nepovažujeme za něco hrozného. Mírně levnější je pak 256GB varianta. Operační paměť s 12 GB je pak rovněž velkorysá a nebude vás nijak omezovat. Ani při benchmarcích či hraní her se telefon nezahřívá do té míry, že by to mohlo kazit zážitek z používání.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostačující výkon

512GB interní paměť

Nelíbilo se nám úložiště pouze typu UFS 2.2

Výdrž baterie: na to se zvyká snadno

Jedním z největších lákadel mobilu je křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 6 000 mAh, která se vměstnala do tenkého těla a slibuje skutečně dlouhou výdrž na nabití. To se potvrdilo i během testování, kdy bych se při střídmějším používání novinku nebál označit za třídenní telefon, čímž deklasuje většinu konkurence v dané třídě. I při běžném stylu používání s častějším focením, telefonováním, využíváním různých chatovacích aplikací apod. není problém zvládnout bez větších problémů dva dny. Jde o skutečnost, na kterou si takřka ihned a rádi zvyknete.

Novinka podporuje svižné 90W nabíjení pomocí kabelu. Bohužel nabíječku výrobce nedodává v balení a dostanete ji zdarma jen při rychlé koupi, jinak ji bude nutné dokoupit. K rychlému nabíjení však můžete dokoupit i jinou nabíječku s podporou Power Delivery a dostatečným výkonem a mobil dobijete za necelou hodinku. Kaňkou na kráse je, že mobil za 15 tisíc korun nepodporuje bezdrátové nabíjení.

Líbilo se nám nadprůměrná výdrž na nabití

podpora 90W drátového nabíjení

Nelíbilo se nám schází bezdrátové nabíjení

Konektivita: spolehněte se

S konektivitou se Vivo V50 rozhodně přátelí. Podporuje 5G, Wi-Fi ac či Bluetooth 5.4. Samozřejmostí je i NFC či geolokační služby. Počítat můžete i s provozem dvou nanoSIM, a to buď ve složení dvě nanoSIM, nebo jedna nanoSIM a jedna eSIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: k dokonalosti krok chybí

Vivo V50 přichází s trojitým 50megapixelovým fotoaparátem, který zahrnuje hlavní snímač, ultraširokoúhlý objektiv a selfie kameru. Hlavní fotoaparát za dobrých světelných podmínek pořizuje vyvážené snímky s věrnými barvami a solidním dynamickým rozsahem, avšak jemné detaily a textury mohou působit mírně rozmazaně. Celkově však fotoaparát vytváří kvalitní snímky ve dne i za šera či interiéru.

Ultraširokoúhlý objektiv ukládá v automatickém režimu snímky v 12 megapixelech, avšak výsledek je spíše zklamáním. Na fotografiích je patrná zkreslená perspektiva u okrajů, zatímco agresivní doostřování a odšumování způsobují, že textury vypadají spíše jako malované než realistické. To je však kompletní výčet zadních fotoaparátů a chybějící teleobjektiv u telefonu za 15 tisíc opravdu zamrzí.

Lákadlem je pak světelný kruh pod hlavními fotoaparáty. Vivo jej pojmenovalo Aura Light a slouží k přisvětlení při focení (primárně portrétů). V praxí to funguje tak, že v kruhu je čtveřice výkonných diod, u kterých můžete nastavit teplotu světla (dvě jsou zaměřené na teplé světlo, dvě na studené). Rozsah teploty je stanoven od 1 800 do 4 500 K. Díky tomuto kruhu můžete scénu nasvítit tak, aby vypadala přirozeně. Přisvětlení je na portrétní snímky dostatečně silné a výsledky vypadají lépe, než při použití obyčejného diodového blesku.

50Mpx přední kamera dokáže zachytit ostré a detailní snímky s výborným rozpoznáním okrajů objektů v režimu Portrét. Selfie pořízené za denního světla působí přirozeně, ale ve velmi jasném prostředí může pozadí působit možná až mírně přeexponovaně.

Záznam videa ve Full HD při 30 snímcích za sekundu je dobře stabilizovaný, ale poněkud slabší na detaily. Při přepnutí na vyšší 4K rozlišení se ostrost mírně zlepší a stabilizace je nadále ucházející.

Vivo V50 (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotky ve dne i v noci

Aura Light

povedená čelní kamerka

Nelíbilo se nám chybí teleobjektiv

Software: vypadá to dobře

V telefonu je opravdu velmi dobře optimalizovaný Android 15 s nadstavbou Funtouch 15, přičemž bezpečnostní záplaty jsou z března, skvělá vizitka. Výrobce navíc slibuje pětiletou podporu, což je rozhodně velmi dobrý standard.

Líbilo se nám nejnovější prostředí

Zhodnocení

​Vivo V50 představuje elegantní smartphone střední třídy, který zaujme zejména fotoaparátem. Mobil nabízí 50megapixelový hlavní snímač, ultraširokoúhlý objektiv a selfie kameru pro ostré a detailní snímky. Za denního světla jsou fotografie živé a detailní, zatímco noční režim zajišťuje jasné snímky s minimálním šumem.

Na druhou stranu, výkon je omezen použitím staršího procesoru Snapdragon 7 Gen 3, což může být nevýhodou pro náročnější a hráče, při běžném používání vám ale nic chybět nebude. Baterie s kapacitou 6 000 mAh je pak další silnou stránkou tohoto modelu, poskytuje dlouhou výdrž a podporuje rychlé 90W nabíjení, což umožňuje plné nabití za méně než hodinu. Celkově je Vivo V50 atraktivní volbou pro milovníky mobilní fotografie, kteří ocení kvalitní fotoaparát a dlouhou výdrž, ačkoli výkon by mohl být lepší.​

Konkurence

Hlavním konkurentem se zřejmě stane OnePlus 13R, které je sice zhruba o tisíc korun dražší, avšak disponuje výrazně výkonnějším procesorem Snapdragon 8 Gen 3. Láká i kvalitnějším LTPO AMOLED displejem a dokonce nezaostává ani u baterie. Smířit se musíte pouze s poloviční pamětí.

Přejít do katalogu OnePlus 13R Rozměry 161,7 × 75,8 × 8 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,78" (2 780 × 1 264 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh

Za zmínku stojí i Samsung Galaxy S24 FE, který je dražší zhruba o 1,5 tisíce korun a má výrazně menší paměť. Současně je nutné počítat se slabší výdrží i pomalým nabíjením. Na druhou stranu vás může zlákat teleobjektivem, bezdrátovým nabíjením nebo delší softwarovou podporou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24 FE 256 GB Rozměry 162 × 77,3 × 8 mm , 213 g Displej AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB / 128 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz