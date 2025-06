Vivo X Fold5 má největší baterii a nejlepší ochranu ze všech skládacích telefonů

Fotografie: Vivo

Na čínský trh přišel telefon Vivo X Fold5, který je tenčí, výkonnější a odolnější než jeho předchůdce. Dnes byl představen v Číně a doufejme, že půjde ve stopách předchozích skládacích modelů značky a brzy se dostane do širšího prodeje.

Jeho parametry jsou totiž poměrně působivé. Ve složeném stavu má tloušťku 9,2 mm a v rozloženém 4,3 mm, přičemž verze Titanium je také o něco lehčí, váží 217 g. Verze White a Green Pine jsou o něco tlustší a těžší: 9,7 mm ve složeném stavu, 4,55 mm v rozloženém a 226 g.

Dalším zajímavým prvenstvím je odolnost. Na úplnou ochranu proti vodě už jsme zvyklí, ale X Fold5 se stal prvním skládacím telefonem, který získal nejvyšší stupně odolnosti proti vodě: IPX8 (ponoření) a IPX9+ (vodní trysky). Má stupeň krytí IP5X pro vniknutí prachu a může pracovat ve velmi chladném prostředí až do -20 °C.

Dalším superlativem je baterie. Jedná se také o skládací telefon s dosud největší baterií 6 000 mAh. A dokonce se například podařilo najít místo pro 40W rychlé bezdrátové nabíjení a 80W kabelové nabíjení, které se může hodit.

Vnitřní panel je LTPO OLED s obnovovací frekvencí 120 Hz, rozlišením 2 480 × 2 200 px (poměr stran 10,1:9) a 10bitovými barvami. Špičkový lokální jas je 4 500 nitů. Fotoaparáty mají hlavní 50Mpx snímač 1/1,56" Sony IMX921 a objektiv Zeiss T* s povrchovou úpravou f/1,57 a funkcí OIS. Modul Zeiss Super Telephoto představuje 3× periskopový objektiv (f/2,55) s OIS a 50MP 1/1,95" snímačem Sony IMX882. Ultraširokoúhlý modul je třetí 50MP snímač (1/2,75") a má 15mm objektiv se světelností f/2,05, rovněž s povrchovou úpravou Zeiss T*.

Telefon je poháněn procesorem Snapdragon 8 Gen 3. Na výběr máte 12 nebo 16 GB RAM a také úložiště od 256 GB až do 1 TB. Telefon má připojení 5G, Wi-Fi 7 (be), Bluetooth 5.4 (aptX HD a Lossless, LDAC, LHDC) a NFC. Port USB-C podporuje rozhraní USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) a DisplayPort pro výstup videa.

Oficiální obchod společnosti pro Čínu (vivo.com.cn) nabízí nejlevější varinatu za 7000 jüanů. Po přidání daně by to mohlo znamenat překvapivě nízkou částku kolem 25 tisíc korun, ale na finální číslo si raději počkejme do ohlášení oficiální mezinárodní distribuce.