Důkladně jsme pro vás „proklepli“ nové Vivo X200 Pro: vyplatí se počkat?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Značka Vivo se za poslední roky stala výraznou konkurencí pro zavedenější značky, a ve výsledku z toho těží samotný zákazník, který má mnohem širší výběr. Pro vlajkové smartphony značky Vivo je vyčleněna řada X, a právě ta v těchto dnech dostala hned tři nové přírůstky – Vivo X200, X200 Pro (mini) a Vivo X200 Pro, které jsme pro vás důkladně otestovali – a to přímo v Číně, kde si novinka odbyla svou oficiální lokální premiéru.

Nové Vivo X200 Pro na nás zanechalo perfektní dojem

Luxusní design, elegantní barvy

Nové Vivo X200 Pro je stále elegantní smartphone se zaoblenými hranami, ale počítejte s tím, že jde o opravdu velký smartphone – to potvrzují už rozměry 162,4 × 76 × 8,5 mm a hmotnost téměř 230 gramů. Pokud chcete pár gramů ušetřit, Vivo X200 Pro v černé barvě váží o 5 gramů méně. Novinka je však k dostání ve více barevných variantách, kromě zmíněné černé jde o matnou titanovou a bílou.

Vivo X200 Pro v barevné variantě Sapphire Blue

Rád bych ale upozornil také na lesklou modrou (Sapphire Blue), která sice není tak praktická, ale na druhou stranu má na zádech velice elegantní vzor, který nejvíce vynikne na přímém světle. Celé zařízení působí velmi bytelně i díky rámu z hliníkové slitiny, potěší i odolnost dle certifikace IP69/IP68. Po stránce designu a zpracování odvedlo Vivo prvotřídní práci.

A ten displej?

A co displej? Máme tu 6,78" AMOLED a po všech stranách zakřivený panel s extra tenkými rámečky, konkrétně 1,63 milimetru, navíc souměrně. Velkou pochvalu si Vivo zaslouží za použití prémiového skla Corning Gorilla Glass Armor, které dokáže eliminovat zhruba 3/4 všech nežádoucích odlesků, podobně jako panel Samsungu Galaxy S24 Ultra. Vivo samozřejmě nasadilo ty nejlepší technologie dneška, displej je typu LTPO, nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, podporuje HDR10+ a Dolby Vision a špičkový jas činí až 4 500 nitů.

Zde si dovolím malé postesknutí, protože Vivo X200 Pro (mini) s menším panelem, ale srovnatelnou funkční výbavou se do Evropy nedostane, přitom přesně takový smartphone tu, alespoň podle mě, přesně schází. Doplníme, že v displeji Vivo X200 Pro se nově nachází ultrazvuková čtečka otisků prstů. Je jen škoda, že nejde o velkou čtečku, kterou jsme naposledy viděli u modelu Vivo X80 Pro.

Fotoaparáty Vivo umí, X200 Pro to opět dokazuje

Že Vivo fotosmartphony umí, perfektně dokázalo už s modelem X100 Pro, který jsme pro vás v této disciplíně důkladně otestovali. Vivo X200 Pro posouvá kvality ještě dále, nepřímo navazuje na špičkové Vivo X100 Ultra, které se do Evropy nakonec vůbec nedostalo. Vás to však mrzet nemusí, protože právě X200 Pro nabídne fotovýbavu snů. Začít musíme už samotným modulem fotoaparátů, ten z těla poměrně výrazně vystupuje, odhadem tak 3 milimetry. Důležité je však zmínit, že díky vycentrování fotomodulu se zařízení při položení na stůl nijak nekolébá, a to ani na jednu stranu.

I tentokrát se partnerem fotovýbavy stala věhlasná společnost Carl Zeiss, která byla založena již v roce 1846 a která se značkou Vivo spolupracuje již čtyři roky. Zeiss spolupracoval na vývoji optiky, speciálních fotografických režimů a dokonce i na barevné certifikaci zobrazení displeje – aby byl výsledek dokonalý od pořízení až po prohlížení. Ve velkém fotomodulu, který je krytý vrstvou ZEISS T* Coating se nachází tři důležité snímače: klasický širokoúhlý, ultraširokoúhlý a teleobjektiv. Hlavní chloubou je zdokonalený 200Mpx portrétní teleobjektiv se světelností f/2,67. Zvládá 3,7násobné přiblížení a funguje i jako makro kamera, samozřejmostí je tak optická stabilizace, X200 Pro jej přebírá z modelu X100 Ultra.

Výsledky teleobjektivu jsou naprosto špičkové, dokonce i digitální přiblížení vypadá skvěle i při 10, 20, či dokonce 30násobném přiblížení, vrcholem je pak 100× přiblížení, kde Vivo „vychytalo“ stabilizaci a snížilo latenci, takže pořízení takto extrémně přiblížených záběrů je mnohem snazší. Osobně jsem byl také unesen z nového „Stage“ režimu, který si skutečně velmi dobře poradí s řečníky na pódiu, za kterými je třeba světlá obrazovka, nebo na ně svítí ostrá světla.

Na celou obrazovku Samostatný fotočlánek pro vás již připravujeme, zde malá ochutnávka fotodovedností nového Viva X200 Pro

Špičkový je samozřejmě i hlavní fotoaparát Sony LYT-818 s rozlišením 50 Mpx a světelností f/1,57, kterému nechybí OIS. Je sice o trochu menší než ten z Vivo X100 Pro, ale lepší světelnost tento menší čip dostatečně kompenzuje. Velmi pěkné výsledky lze získat i z ultraširokoúhlého fotoaparátu s 50Mpx rozlišením, světelností f/2,0 a záběrem 119˚.

Vše samozřejmě není jen o rozlišení a světelnosti, Vivo si skvěle poradilo i s aplikací, která inteligentně doporučuje zapnutí různých režimů, jež mohou fotografie vylepšit – je sice fajn mít mnoho funkcí, ale pokud by je uživatelé nevyužívali, nevyužili by potenciálu a zde Vivo jde naproti. Pokud chcete vše nastavit manuálně, Vivo vám to umožní v Profesionálním režimu aplikace Fotoaparát. Co se týká videa, spolehnout se můžete na 8K rozlišení hlavním snímačem, případně na 4K rozlišení při 120 FPS na teleobjektiv. Doplníme, že ve fotomodulu nalezneme i jedno překvapení, a to konkrétně infračervený port pro ovládání starší elektroniky – za nás skvělá vychytávka.

A co dál?

Chválit budu i nadále, konkrétně baterii s kapacitou 6 000 mAh. Vivo se pochlubilo, že jde o baterii s vůbec největší hustotou a mezi TOP smartphony nabídne nejdelší výdrž – těšíme se, až si toto tvrzení otestujeme v praxi. Prozatímní testy ukázaly, že by Vivo X200 Pro opravdu mohlo být plnohodnotným dvoudenním smartphonem. Vivo slibuje, že oproti Vivu X100 Pro narostla výdrž o 15 %, což rozhodně není zanedbatelná hodnota. Baterii je možné dobít bezdrátově výkonem 30 W, nebo poté drátově výkonem 90 W. Zde snad poprvé chválit nebudeme, protože X100 Pro se dokázalo nabíjet rychleji (100/50 W), zřejmě to však souvisí s novým typem baterie.

Zmínit samozřejmě musíme i nový špičkový procesor MediaTek Dimensity 9400, k dispozici bude až 1TB úložiště a až 16GB paměť RAM. Vivo X200 Pro je vůbec prvním smartphonem, který v rámci testu AnTuTu pokořil hranici 3 milionů bodů, nám se povedlo naměřit o trochu méně, konkrétně 2,7 milionu bodů. Samozřejmě ale nejde jen o benchmark testy, zařízení je příkladně rychlé a připravené konkurovat těm nejlepším smartphonům se Snapdragonem.

„Na palubě“ se nachází Android 15, aktuálně ale s čínskou nadstavbou OriginOS. V Evropě bude samozřejmě dostupný systém FunTouch OS. Vivo deklaruje 4 roky softwarových aktualizací, takže série Vivo X200 dostane minimálně ještě Android 19.

Tohle se Vivu povedlo!

Vivo X200 Pro je jednoduše špičkový smartphone bez kompromisů. Má božský fotoaparát, skvělý displej, dlouhou výdrž baterie, rychlé nabíjení, nabízí brutální výkon, navíc skvěle vypadá a je špičkově zpracované. Pokud chcete ušetřit a nepotřebujete tak výkonný teleobjektiv a bezdrátové nabíjení, nabízí se i Vivo X200, které bude samozřejmě levnější. Cenu odhadujeme lehce pod hranicí 30 tisíc korun za model X200 Pro, model bez přídomku by mohl vyjít o 3–4 tisíce levněji. Dostupnost v Evropě se odhaduje na začátek roku 2025.