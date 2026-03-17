Skládačka bez záhybu? Nové Oppo Find N6 láká dále i velkou baterií

Oppo právě představilo (viz oppo.com) svou nejnovější skládačku Find N6 a parametry naznačují, že tentokrát se nehrálo jen o evoluci, ale o snahu dominovat na trhu ohebných telefonů. Novinka se chlubí hned několika prvenstvími a technologiemi, které řeší největší slabiny skládacích zařízení.
Hlavním lákadlem je technologie Zero-Feel Crease. Oppo tvrdí, že se jim podařilo vytvořit světově první ohebný displej, kde je rýha v místě ohybu lidským okem prakticky neviditelná a při dotyku ji téměř neucítíte. Vnitřní 8,12" panel typu LTPO AMOLED navíc dosahuje špičkového jasu 2 500 nitů, zatímco vnější 6,62" displej září silou až 3 600 nitů. Výrobce novinku certifikoval u TÜV Rheinland na 600 000 otevření a zavření se zachováním rovinnosti a celkově až na 1 milion otevření a zavření.
Uvnitř pracuje nejmodernější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému sekunduje až 16GB RAM. Abyste se nemuseli nijak omezovat, nasadilo Oppo velkou 6 000mAh křemíkovo-uhlíkovou baterii. To je u takto tenkého zařízení, v rozloženém stavu jen 4,21 mm, velice působivá hodnota. Nabíjení je svižné díky 80W kabelovému a 50W bezdrátovému dobíjení.
Pozornost se soustředila rovněž na oblast fotoaparátů. Hlavní slovo má 200megapixelový snímač Hasselblad s optickou stabilizací, kterému sekunduje 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 50megapixelový periskopický teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Samozřejmostí je nejnovější Android 16 a příslib 5 let velkých aktualizací. Bezpečnostní záplaty pak budou chodit 6 let.
Nechybí ani zvýšená odolnost splňující standardy IP56, IP58 a IP59, tudíž mobilu nevadí voda a částečně ani prach. Novinka se dostane nejdříve na domácí čínský trh. Cena za základní verzi 256+12 GB je v přepočtu zhruba 36 tisíc korun i s daní. Vrcholná varianta s 1TB úložištěm a 16GB RAM vyjde v přepočtu na zhruba 44 tisíc korun s daní.
Technické parametry Oppo Find N6Kompletní specifikace
|Konstrukce
|159,9 × 74,1 × 8,9 mm, 225 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8
|Displej
|AMOLED, 8,12" (2 480 × 2 248 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 10 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
Uvidíme, jak si s novým panelem a kloubem poradí Samsung samotný a Apple samozřejmě...
Načíst všechny komentářePřidat názor