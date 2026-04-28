Dvojité skládačky Huawei nevzdává. Na podzim se má ukázat Mate XT2

Dvakrát skládaný mobil je sice stále značně neobvyklé zařízení, ale například v nabídce Huawei se již stabilně zabydlelo. Před dvěma lety vše odstartovalo modelem Mate XT, loni přišel drobný facelift s modelem Mate XTs a letos se čeká plnohodnotný nástupce v podobě Huawei Mate XT2, jak informuje zdroj na Weibo (viz weibo.cn).
Dozvídáme se, že novinka by měla být osazena procesorem Kirin 9050 Pro. Můžeme uvést, že Mate XT využíval Kirin 9010 a Mate XTs Kirin 9020. Spekuluje se též o baterii, která by měla mít kapacitu 6 000 mAh. S ohledem na velký displej se to nejeví jako nijak hodně, na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že zařízení je velice tenké.
Hlavní sestava fotoaparátů má vycházet z loňské klasické skládačky Mate X7. Těšit bychom se tak mohli na hlavní 50megapixelový fotoaparát, ultraširokoúhlý 40megapuxelový objektiv a 50megapixelový periskopový snímač. Dále se předpokládá zcela přepracovaný pant dvojitého ohybu, který by měl do značné míry eliminovat viditelný ohyb na displeji. Podporován by měl být rovněž stylus.
V tuto chvíli se předpokládá, že se Huawei Mate XT2 představí v říjnu tohoto roku po boku další důležité řady Mate 90. Je tak předčasné spekulovat, zda se tohoto technologického skvostu dočkáme i na českém trhu. Stojí totiž za připomenutí, že žádný dvakrát skládaný telefon se u nás oficiálně ještě neprodával.