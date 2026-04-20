Tloušťka je důležitá. Samsung údajně vyvíjí nový pant pro nový TriFold

Samsung se u připravovaného modelu Galaxy Z TriFold 2 zaměří na zásadní technologickou výzvu, kterou představuje tloušťka zařízení se dvěma klouby, informuje o tom Sammobile (viz sammobile.com). První generace tohoto dvakrát skládaného zařízení totiž v zavřeném stavu měřila 12,9 mm, což z ní dělalo poměrně masivní kousek. U nové generace je cílem inženýrů radikální zeštíhlení celého těla, aby se i se třemi vrstvami displeje telefon v kapse nelišil od běžných skládaček.
Kouzlo Galaxy Z TriFoldu spočívá v jeho proměnlivosti, kdy se v plně rozloženém stavu dostává na tloušťku pouhých 3,9 až 4,2 mm v závislosti na konkrétním rozložení. Tato hodnota je fascinující, protože je tenčí než u většiny standardních smartphonů na trhu. Mezi těmito dvěma extrémy pak stojí stav, kdy je telefon rozložený jen částečně, přičemž cílem nového pantu je zajistit, aby i v této konfiguraci působilo zařízení co nejpřirozeněji a bez zbytečných mezer mezi vrstvami.
Tento vývoj má mít zásadní dopad na celé budoucí portfolio ohebných telefonů. Technologie ultra-tenkého pantu se totiž pravděpodobně stane novým standardem i pro klasické modely Galaxy Z Fold 8 a Flip 8 plánované pro letošní rok. Pro uživatele to v praxi znamená nejen zeštíhlení těla přístrojů, ale také nižší celkovou hmotnost a esteticky čistší design v místě ohybu, kde by rýha měla být díky nové geometrii mechanismu téměř neznatelná. Ostatně právě neviditelnost zmíněné rýhy bude letos asi tou nejdůležitější otázkou u nových skládaček.
Načíst všechny komentářePřidat názor