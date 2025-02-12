Darujte styl i praktičnost. 4 tipy na dárky od Huawei, které potěší nejednu ženu

Pro ženy s láskou ke sportu všeho druhu
Chytré hodinky patří mezi nejuniverzálnější dárky – potěší sportovní nadšence, postarají se o monitoring zdraví, kondice i pohybu a pomohou s každodenními činnostmi a úkoly. Pokud tedy chcete své blízké osobě nadělit pomocníka, který jí bude k ruce, ať už tíhne k jakékoli formě pohybu, sáhněte po elegantních Huawei Watch GT 6. Ty disponují více než stem sportovních funkcí, včetně jógy, pilates nebo skoku přes švihadlo, a také režimy s měřením na profesionální úrovni pro cyklistiku, běh nebo třeba lyžování. Každou ženu pak jistě potěší i řada chytrých funkcí a kalendář sledující její menstruační cyklus.
V dámské variantě o velikosti 41 mm máte na výběr hned z pěti barevných provedení. Sportovkyně ocení fluoroelastomerový pásek, který hravě odolá potu, k dostání jsou ve fialové nebo černé barvě. Pro ženy, které si potrpí na klasiku v podobě kompozitní kůže je k dispozici bílé a hnědé provedení. Poslední variantou je elegantní zlatý milánský pásek, který je ideální pro ženy, které využívají hodinky nejen jako chytrého pomocníka, ale i jako šperk. Všechna provedení Huawei Watch GT 6 nyní pořídíte za akční cenu od 5 669 Kč na oficiální e-shopu Huawei.
Pro ženy věnující extra péči svému zdraví
Jestliže byste rádi pod stromeček zabalili smartwatch, ale péči o zdraví vaší ženy chcete posunout na ještě vyšší úroveň, ideální volbou jsou pak Huawei Watch D2. Ty pomohou ženám lépe porozumět jejich tělu. Kromě měření hladiny kyslíku v krvi, srdečního tepu nebo teploty pokožky disponují i ambulantním monitoringem krevního tlaku kdykoli a kdekoli. Nabídnou také měření hladiny stresu a analýzu spánku, což ocení každá žena, která má nonstop plný kalendář.
Jedničku mezi chytrými pomocníky, pokud jde o péči o zdraví, Huawei Watch D2 pořídíte na oficiálním Huawei e-shopu v akční nabídce za 7 999 Kč.
Pro ženy s kreativní duší i profesí
Pokud hledáte dárek pro ženu, která se věnuje kreslení, psaní nebo jiné kreativní činnosti, sáhněte po zařízení, které jí poskytne prostor pro tvořivost – ať už se jedná o její profesi, nebo hobby. Huawei MatePad 11.5“ PaperMatte Edition představuje ideální nástroj pro kreativní tvorbu všeho druhu, i pro klasické psaní poznámek. Široká škála aplikací společně s chytrou tužkou M-Pencil pozvedne práci na vyšší úroveň.
Velkou výhodou zařízení je jeho nízká hmotnost, takže se s ním dá lehce cestovat. Huawei MatePad 11.5“ nyní pořídíte na oficiálním Huawei e-shopu za akční cenu 9 899 Kč, a to včetně chytré tužky i klávesnice.
Pro ženy, u kterých si Ježíšek neví rady
Univerzálním dárkem, se kterým nikdy nešlápnete vedle a ocení jej opravdu každý, jsou sluchátka. Huawei FreeBuds 7i s inteligentní dynamickou technologií ANC 4.0 dokážou eliminovat okolní ruchy, a postarají se tak o ničím nerušený poslech i hovory prakticky odkudkoli. Ať už je obdarovaná osoba využívá ke sportu, k práci v rušné kanceláři, či k vyřizování pracovních hovorů v kavárně, nebo na cestách, FreeBuds 7i ji na holičkách nenechají. Vybírat můžete hned ze tří barevných provedení: standartní černé, bílé, nebo stylové světlé růžové. Sluchátka nyní pořídíte za akční cenu 2 249 Kč na oficiálním e-shopu Huawei.
Ať už se rozhodnete pro smartwatch, nebo vsadíte na jistotu v podobě sluchátek, kompletní nabídku chytrých zařízení za exkluzivní ceny najdete na oficiálních stránkách Huawei. Pořiďte letos chytré dárky a usnadněte svým blízkým činnosti jejich každodenního života.