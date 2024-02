Veletrh MWC 2024 vypukne za pár dní. Jaké novinky očekáváme?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Veletrh Mobile World Congress 2024 se koná opět ve španělské Barceloně a letos se jeho brány otevřou v pondělí 26. února a uzavřou ve čtvrtek 29. února. Některé tiskové konference však proběhnou již o den dříve, tedy v neděli 25. února. Redakce mobilenet.cz bude již tradičně přímo v katalánské metropoli a můžete se těšit na čerstvé informace o všech novinkách. Rozhodně byste také neměli minout naše sociální sítě. Facebook, Twitter, Instagram a také TikTok budeme plnit zajímavým obsahem, mimo jiné ze zákulisí.

Očekávané novinky

Xiaomi

Pro mobilní fanoušky dost možná nejdůležitější tisková konference proběhne již v neděli od 15:00 hodin. V té chvíli začne Xiaomi představovat své klíčové novinky a my již víme, které to budou. Dočkáme se totiž nejen globální premiéry Xiaomi 14, které již bylo představeno v Číně loni v říjnu, ale také top modelu Xiaomi 14 Ultra. Ten má být zaměřen na fotografické schopnosti a dostane se i na vybrané evropské trhy. Ve hře je však i možná premiéra nových chytrých hodinek Xiaomi Watch 2, které by měly být vybaveny systémem Wear OS.

Honor

Nedělní odpoledne bude na novinky velmi bohaté, protože v podstatě ve stejný čas má tiskovou konferenci i čínský Honor. I v jeho případě dojde k prezentaci něčeho, co už jsme viděli. Konkrétně půjde o řadu Magic6, jmenovitě o modely Magic6 a Magic6 Pro. Kromě toho však Honor zřejmě ukáže i další speciální edici Porsche Design, která má vycházet z modelu Magic6 Pro.

Lenovo

Barcelonského veletrhu se bude účastnit rovněž Lenovo. V jeho případě sice nepůjde o telefony, avšak spekuluje se, že by mohlo prezentovat velmi zajímavý prototyp notebooku s průhledným displejem.

HMD Global

Poměrně tradičním účastníkem veletrhu MWC 2024 je i Nokia, respektive HMD Global. Většinou jsme se dočkali představení nových telefonů a nejinak tomu bude zřejmě i letos, avšak velmi pravděpodobně s jednou velice zásadní změnou. Zřejmě už na nich nebude logo Nokia. HMD Global se zkusí prosadit samo, mohli bychom tak vidět telefony s jeho logem. Pravděpodobně bude výrobce chtít navázat tam, kde skončil s telefony Nokia, to znamená spíše v nižší střední třídě.

Nothing

Až na úterý si tiskovou konferenci připravuje společnost Nothing. Na co se můžeme těšit? Zřejmě na nic, avšak stylem výrobce je nalákat na blížící se novinky. To by korespondovalo s tím, že na začátek března Nothing připravuje globální představení mobilu Nothing Phone (2a). V Barceloně bychom se tak o blížícím se telefonu mohli dozvědět něco navíc.

OnePlus

Dostávám se již spíše k okrajovějším výrobcům, pro které veletrh MWC 2024 není až tak důležitý, avšak mohou se tam objevit. V případě OnePlus jsou ve hře především nové chytré hodinky OnePlus Watch 2. O nich se však prozatím mnoho neví, rozhodně tak není jisté, že se jich v Barceloně dočkáme.

ZTE

V našich končinách spíše polozapomenutý výrobce, to je ZTE. Globálně, především pak na domácím čínském trhu, však funguje nadále. Samotný výrobce potvrdil, že se v Barceloně ukáže a vše doprovodil sloganem „Unfolding the intelligent future“. To by mohlo naznačovat, že se i ZTE pustí do telefonů s ohebným displejem a skládací konstrukcí.