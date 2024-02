Další Porsche Design na obzoru? Připravuje se Magic6 RSR

Fotografie: Honor

Honor již letos stihl zaujmout velmi stylovou novinkou z edice Porsche Design Magic V2 RSR, což mimochodem znamená i to, že jde o telefon s ohebným displejem, kterým čínský výrobce vyčlenil řadu Magic V. Špičkově vybavený telefon s velmi zdařilým a originálním vzhledem jsme si mohli vyzkoušet a můžeme potvrdit, že jde skutečně o zajímavý kus hardwaru.

Výrobce však chce spolupráci s Porsche Design prohloubit a přinést ještě jeden telefon, který by naopak zaujal zastánce klasických mobilů. Výrobce uvedl, jak informuje gsmarena.com, že připravuje nový model, který se připojí k již zmíněnému Magicu V2 RSR Porsche Design. Ačkoliv tedy název nebyl konkrétně jmenován, půjde s největší pravděpodobností o zástupce řady Magic6, která zažije globální premiéru na barcelonském veletrhu MWC 2024. A právě zde by měla být odtajněna i prémiová edice Porsche Design. Dává to ostatně i smysl, neboť modely Magic6 a Magic6 Pro už představeny, byť jen pro Čínu, byly. Edice Porsche Design by se tak stala jednoznačnou novinkou, ačkoliv výbava bude vycházet ze vzhledově standardních kousků.

Zmiňme, že vrcholný Honor Magic6 Pro se může pochlubit hlavním foťákem s proměnnou clonou či periskopovým objektivem s vysokým 180megapixelovým rozlišením. Samozřejmostí je kvalitní AMOLED panel, špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 3 nebo podpora rychlého drátového i bezdrátového nabíjení. Vše podstatné se dozvíme 25. února, kdy má Honor tiskovou konferenci.