Na MWC 2024 by mohlo dojít k představení OnePlus Watch 2 s Wear OS

Server phonearena.com upozornil na zprávu, jež můžete vidět níže, leakstera Maxe Jambora. Ten přitom již několikrát přesně odhalil, co čínská společnost založená dvojicí Carl Pei a Pete Lau chystá. Podle Jambora se na barcelonském veletrhu MWC, který pravidelně navštěvujeme a připravujeme vám z něj spoustu zajímavého obsahu, oficiálně poprvé představí chytré hodinky OnePlus Watch 2 s Wear OS. Start veletrhu je přitom naplánován už na 26. února, takže se nemusíte obávat dlouhého čekání.

Původně se přitom v kuloárech šuškalo o tom, že údajně připravované hodiny zažijí premiéru již příští týden při globální premiéře OnePlus 12. To se ale pravděpodobně nestane, neboť je více než zvláštní, že by OnePlus na chystané hodinky ani jednou nenalákalo. Alespoň si níže můžete prohlédnout jejích pravděpodobnou podobu na renderech od @OnLeaks.

Sooo #FutureSquad... Here comes your very first and early look at the #OnePlus Watch successor (which I assume will be unveiled as the #OnePlusWatch2) through stunning 5K renders, along with its display size and CPU...😏



On behalf of @mysmartprice 👉🏻 https://t.co/2OOn2AuZTf pic.twitter.com/prTB1G6FWp