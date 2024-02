Lenovo chce v Barceloně oslnit. Má přivézt notebook s transparentním displejem

Již na konci tohoto měsíce proběhne veletrh MWC 2024 v Barceloně, kde se dočkáme mnoha novinek. Zaskvět by se v katalánské metropoli chtělo i Lenovo, které dle mnohých spekulací plánuje prezentovat zajímavý transparentní notebook. Klíčový obrázek zveřejnil informátor Evan Blass. Můžeme vidět zařízení s kompletně průhledným OLED panelem, patrně dodávaný Samsungem, případně LG, o čemž informuje windowsreport.com.

Here's another look at that transparent laptop concept Lenovo's bringing to MWC. pic.twitter.com/uH2g98q64Q