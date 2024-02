Nothing Phone (2a) oficiálně potvrzen. Představí se začátkem března

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Nothing je nejmladším výrobcem smartphonů (a rovněž dalších produktů z kategorie wearables), kterému se povedlo prosadit na vysoce saturovaném trhu s chytrými telefony. Důvodem může být, že se výrobce snaží produkovat telefony a další zařízení s originálním vzhledem, které mezi konkurencí vyniknou. Typickým poznávacím znamením jsou kupříkladu diody, které mohou v případě telefonů rozblikat celá záda.

Portfolio Nothing je zatím díky minimálnímu počtu mobilů přehledné, ale již nebude platit to, že je v nabídce jen jedna modelová řada, která se čas od času promění novou generací. Již před časem se spekulovalo, že se výrobce chce dostat i do segmentu cenově dostupnějších zařízení a že připravuje odlehčený kousek.

Fresh. Eyes.



The official Phone (2a) launch event is happening on 5 March 2024, 11:30 GMT. pic.twitter.com/eE6hPjXOeB — Nothing (@nothing) February 13, 2024

Spekulace se nyní potvrzují a dostávají reálnější obrysy. Došlo k potvrzení příchodu mobilního telefonu Nothing Phone (2a), který bude globálně představen 5. března 2024. Bohužel na jakékoliv další informace si musíme počkat. Lze odhadovat, že cena chystané novinky bude rozhodně startovat poměrně výrazně pod hranicí 10 tisíc korun.