Co chystá Honor na veletrhu MWC 2024? Dočkáme se hlavně řady Magic

Za necelý měsíc vypukne veletrh MWC, který se jako už po mnoho let uskuteční ve španělské Barceloně. K tradičním účastníkům patří i čínský Honor, který nevynechá ani letošní ročník a s prázdnou rozhodně nepřijede. Ačkoliv vyložené novinky, kterou bychom již dříve neviděli, se pravděpodobně nedočkáme.

Výrobce nyní na sociální sítí X oznámil, že se na veletrhu objeví především 25. února ve 14:00 hodin středoevropského času. Prezentovat bude vlajkovou řadu Magic6 pro globální trhy. Modely Magic6 a Magic6 Pro totiž už byly představeny, zbývá tak odhalit, kdy se objeví v Evropě a kolik budou stát. Pro úplnost dodejme, že do řady patří ještě cenově dostupný Magic6 Lite, avšak ten se již prodává i na českém trhu.

🌌 Get a glimpse into the future. Mark your calendars on Feb 25th, 2pm (CET), as we unveil the extraordinary #HONORMagic6 and #HONORMagicV2 Series. Don't miss the chance to #DiscoverTheMagic. See you in Barcelona! #HONORMWC2024 #MWC24



