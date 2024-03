Hrajeme si s Doogee. Jakými přístroji se Doogee inspirovalo u svých novinek?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na letošním barcelonském veletrhu MWC 2024 jsme byli svědky velmi zajímavého trendu, kdy i méně známí výrobci zkouší představovat telefony se skládací konstrukcí. Nadšeni jsme z toho však nebyli, přičemž v našem dřívějším článku zjistíte, proč tomu tak je. Mezi řadu těchto značek se zařadilo také Doogee. To je na českém trhu známé především svými vysoce odolnými telefony s operačním systémem Android. Na svém stánku v rámci veletrhu ukazovalo nespočet nových zařízení a zdaleka nešlo pouze o mobilní telefony, ale také o chytré náramky a hodinky.

Našim bystrým očím však u mnoha zařízení neunikla poměrně velká podobnost s přístroji, které už jsme viděli. Jen to bylo jinde a dříve. Že by se snad Doogee rozhodlo „opisovat“, případně inspirovat u konkurence? Ostatně, podívejte se nejprve na naší reportáž ze stánku Doogee a můžete se společně s námi pokusit uhádnout, kde se Doogee mohlo více či méně inspirovat.

Kopie nebo originál? Hledáme inspirace pro telefony Doogee!

Naše putování jsme začali u chytrých hodinek a náramků. Těch má totiž výrobce v nabídce opravdu nepřeberné množství a nejeden se může podobat konkurenci od Xiaomi, případně Honoru a Huawei. U klasických kruhových hodinek se pak nelze ubránit dojmu, že se Doogee inspirovalo především u starších Xiaomi Mi Watch. Dále jsme zde nalezli chytré hodinky hranatého tvaru a s odolnou konstrukcí, jejichž zajímavostí je výměnný čelní kryt. Říkáte si, super originální nápad? Myslíme, že takový Huawei by si samým nesouhlasem ukroutil hlavu.

Pokud bylo doposud vše poměrně subjektivní, stačí se přesunout k telefonům. Zde jsme nalezli novinku nazvanou Doogee N70, která však ze zadní strany vypadá jako identické dvojče k telefonu Huawei Mate 60 Pro. Design zadní strany i jednotlivé předěly jsou opravdu zcela shodné. O něco méně nápadné je to u Doogee N50, jehož zadní strana je snadno zaměnitelná s různými cenově dostupnými modely řady Redmi od Xiaomi. Zde však na obranu Doogee dodejme, že právě u cenově dostupných kousků je vzájemná podobnost na denním pořádku posledních mnoho let. Doogee N55 se pak snaží imitovat rozmístění fotoaparátů ve stylu iPhonu, avšak o to se rovněž snaží kdekdo, třeba modely od Oukitelu či Infinixu.

Na celou obrazovku Propagační materiály Doogee N70, nebo je to spíše Huawei Mate 60 Pro?

Na samotný závěr jsme se dostali i ke skládacímu zařízení, a to rovnou oblíbené véčkové konstrukce. Doogee Flip X jsme si již ostatně představovali v samostatném článku. Zmiňme tedy jen, že z venkovní strany vám může, i přes na vystaveném kousku nefunkční malý displej, připomínat starší Motorolu Razr (2022), po otevření pak rámečky kolem ohebného displeje, i panel samotný, dají vzpomenout například na Samsung Galaxy Z Flip4. Doogee je však otevřeno všem vzhledům, což dokázaly na stánku vystavené propagační materiály. Na nich bylo možné vidět véčkový mobil s kruhovým venkovním displejem, který se zdánlivě podoba třeba Huawei Pocket.

Je očividné, že minimálně jistou inspiraci od různých konkurentů Doogee nezapře. Některé jeho přístroje by si méně znalí uživatelé snadno zaměnili se známějšími kousky. Jak na takové inspirace nahlížíte vy? A poznali byste novinky Doogee od možných originálů? Dejte nám o tom vědět do komentářů.