Véčka se již vrátila. Je čas na výsuvné telefony? Oppo možná jeden chystá

Fotografie: nl.letsgodigital.org

Nástup ohebných telefonů výrobcům částečně rozvázal ruce a mohou se v případě designu pouštět do originálních tvarů. Jistě jste zaznamenali návrat véček do kategorie chytrých telefonů, povedlo se to Samsungu s modelem Galaxy Z Flip a především pak Motorole, která vzkřísila legendární Razr.

V brzké budoucnosti bychom se však mohli dočkat i návratu další dříve velmi populární konstrukce. Jistě si mnozí pamatujete na elegantní „slidery“, tedy telefony s výsuvnou konstrukcí. Náznak toho, jak by novodobé „vysouváky“ mohly vypadat, nám poskytuje patentová přihláška od Oppa, kterou přinesl nl.letsgodigital.org a také server tigermobiles.com.

Na zveřejněných nákresech, které si Oppo patentovalo letos v únoru, můžeme vidět čtvercové zařízení se čtvercovým displejem a třemi fotoaparáty na zadní straně. Vrchní část zařízení však bude pohyblivá a dovolí odhalit další část displeje, údajně by se měl displej po vysunutí zvětšit o zhruba 80 %. Otázkou zůstává, zda se standardně skrytá část zasouvá pouze dovnitř, nebo roluje. Vidět můžeme rovněž šuplíček pro SIM karty, který je přístupný pouze v momentě, kdy je zařízení vysunuté.

Za pozornost stojí také chybějící čelní fotoaparát. Nabízí se prosté řešení, že již Oppo nasadí čelní kamerku pod displej, stejně jako to brzy uvidíme u ZTE AXON 20 5G. Na druhou stranu je možné, že jde pouze o nedokonalý návrh, kde se jednoduše čelní fotoaparát ještě neřešil. U těchto patentů je nutné počítat s tím, že zdaleka ne všechny se dočkají finální realizace. Je však jasně patrné, že ohebné displeje výrobcům umožní experimentovat a teoreticky přinášet velmi zajímavé konstrukce.