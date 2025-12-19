mobilenet.cz na sociálních sítích

Zapomeňte na ústupky: (foto)výbava Oppa Find X9 Pro dokazuje, že to jde i bez nich

Ioannis Papadopoulos
Zapomeňte na ústupky: (foto)výbava Oppa Find X9 Pro dokazuje, že to jde i bez nich
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Na zádech najdeme 200Mpx teleobjektiv, ale také velký primární snímač
  • Prohlédněte si snímky pořízené v různých světelných podmínkách, nechybí ani ukázka portrétního režimu
Oppo Find X9 Pro
V segmentu vlajkových telefonů jsme zvyklí na špičkovou výbavu, která však paradoxně zpravidla nenabídne to, co čím dál tím častěji vídáme u (nižší) střední třídy: skutečně velkou baterii. V případě nového Oppa Find X9 Pro to však rozhodně neplatí, neboť se výrobci povedlo díky využití křemíkové technologie vměstnat obří 7 500mAh baterku do zařízení s tloušťkou běžných 8,3 milimetrů a hmotností 224 gramů.

Přestože si podrobnosti stran našich zkušeností ohledně baterie a nabíjení necháme až na klasickou recenzi, která bude již brzy venku, můžeme prozradit, že třídenní výdrž je s tímto zařízením zcela reálná. Kromě této přednosti však nové Oppo nabídne také hned několik dalších působivých parametrů, a to moderní vlajkový čipset od MediaTeku, velký displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a tenkými rámečky, či schopnou fotovýbavou, viz přiložené specifikace.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,5 f/2,1 f/2,0 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 23 mm 70 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,56" 1/2,76" 1/2,76"
Druh ostření vícesměrové PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF
Optická stabilizace ano ano ne ne

A jak novinka fotí? Podle našeho názoru, a s přihlédnutím k cenovce, kdy ji lze aktuálně pořídit za necelých 25 tisíc Kč, se jedná o velmi schopné zařízení, které vás nezklame, ať už rádi fotíte krajinky, portréty či snad chcete využívat slušný zoom. Níže si můžete prohlédnout fotky zachycené v několika různých světelných podmínkách. Další ukázky i podrobné hodnocení již brzy najdete v klasické recenzi.

Oppo Find X9 Pro

Rozměry161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor7 500 mAh
