Zapomeňte na ústupky: (foto)výbava Oppa Find X9 Pro dokazuje, že to jde i bez nich

V segmentu vlajkových telefonů jsme zvyklí na špičkovou výbavu, která však paradoxně zpravidla nenabídne to, co čím dál tím častěji vídáme u (nižší) střední třídy: skutečně velkou baterii. V případě nového Oppa Find X9 Pro to však rozhodně neplatí, neboť se výrobci povedlo díky využití křemíkové technologie vměstnat obří 7 500mAh baterku do zařízení s tloušťkou běžných 8,3 milimetrů a hmotností 224 gramů.
Přestože si podrobnosti stran našich zkušeností ohledně baterie a nabíjení necháme až na klasickou recenzi, která bude již brzy venku, můžeme prozradit, že třídenní výdrž je s tímto zařízením zcela reálná. Kromě této přednosti však nové Oppo nabídne také hned několik dalších působivých parametrů, a to moderní vlajkový čipset od MediaTeku, velký displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů a tenkými rámečky, či schopnou fotovýbavou, viz přiložené specifikace.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|200 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,5
|f/2,1
|f/2,0
|f/2,0
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|70 mm
|15 mm
|20 mm
|Velikost senzoru
|1/1,28"
|1/1,56"
|1/2,76"
|1/2,76"
|Druh ostření
|vícesměrové PDAF, laserové AF
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
A jak novinka fotí? Podle našeho názoru, a s přihlédnutím k cenovce, kdy ji lze aktuálně pořídit za necelých 25 tisíc Kč, se jedná o velmi schopné zařízení, které vás nezklame, ať už rádi fotíte krajinky, portréty či snad chcete využívat slušný zoom. Níže si můžete prohlédnout fotky zachycené v několika různých světelných podmínkách. Další ukázky i podrobné hodnocení již brzy najdete v klasické recenzi.
Oppo Find X9 Pro
|Rozměry
|161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 500 mAh