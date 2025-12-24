Oppo Find X9 Ultra se má stát prvním smartphonem s dvojicí 200Mpx snímačů

Na čínské sociální síti Weibo se objevily nové informace ohledně kapacity baterie chystaného modelu Find X9 Ultra, který má být vzhledem k označení naprostým vrcholem série Find X9. Jednoznačně pozitivní je, že autor úniku víceméně potvrdil, že kapacita baterie se bude pohybovat nad hranicí 7 000 mAh, ostatně na českém trhu dostupné Find X9 Pro disponuje 7 500mAh baterií a kompaktnější Find X9 má stále úctyhodných 7 025 mAh, varianta Ultra by tak rovněž mohla mít 7 500 mAh.
Co se týče výbavy, pod kapotou by měl dle dosavadních úniků tepat čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 oproti Dimensity 9500 u zbývajících modelů Find X9. Hlavním lákadlem však bude tradičně fotovýbava v čele s 200Mpx hlavním snímačem s optickou stabilizací, přičemž tento senzor by měl být zřejmě typu jednoho palce. Tím však výčet 200Mpx snímačů nebude končit, neboť má Find X9 Ultra disponovat také 200Mpx teleobjektivem (typu periskop), který bude sloužit také jako makro snímač. Ten by navíc mohl doplnit 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx teleobjektiv s desetinásobným přiblížením.
Zdroj ze sociální sítě Weibo (viz weibo.com) popisuje zvolenou konfiguraci jako „extrémně agresivní“ a upozorňuje, že kombinace snímačů pokrývá bezztrátové ohniskové vzdálenosti ve špičkové kvalitě. Konkrétně zmiňuje nativní ohniskovou vzdálenost 230 mm a podporu vysoce kvalitního zoomu optické kvality s ekvivalentem 460 mm. To je podle zdroje hodnota, která v této generaci nemá konkurenci, a proto se dotyčný nebojí hovořit o „nejlepší výbavě“ na trhu.
Výčet očekávaných specifikací má doplňovat 50Mpx selfie kamera, ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji či podpora 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení, tedy stejné parametry, jaké známe již z Oppa Find X9 Pro. Operačním systémem zařízení bude Android 16 s nadstavbou ColorOS 16. Tou patrně nejlepší zprávou na závěr je však dostupnost: zatímco předchozí generace modelů Ultra zůstaly exkluzivní pro čínský trh, Find X9 Ultra by se měl konečně podívat i na globální trh. Zdali se novinka dostane také na český trh, prozatím zůstává s velkým otazníkem, stejně jako to, kolik zákazníků by o variantu Ultra mělo vzhledem k vyšší ceně projevilo zájem.
Načíst všechny komentářePřidat názor