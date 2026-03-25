Ve vlacích se výrazně zlepší signál. Dopravci upravili téměř 400 vozů

Konec března byl pro železniční dopravce klíčovým termínem. Právě tehdy totiž vypršel čas na dokončení projektů z dotační výzvy zaměřené na zlepšení mobilního signálu uvnitř vlaků. Jak vše nakonec dopadlo? Aktuálně je technickými prostředky pro lepší příjem signálu vybaveno celkem 384 vozů. Původní plán přitom počítal „jen“ se 350 vozy, takže se podařilo cíl o něco překročit.
Hlavním smyslem celé akce bylo osadit vagony operující na koridorech TEN-T buď opakovači, nebo upravit okna tak, aby jimi signál lépe procházel. Pro cestující to v praxi znamená stabilnější připojení pro hovory i data, a to nejen v sítích 5G.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy napomohlo i zlepšení kvality a dostupnosti mobilního signálu ve vozech železniční dopravy, což podpoří cíle vlády obecně ještě více zlepšit dostupnost mobilního pokrytí,“ uvedl Pavel Vinkler, vrchní ředitel sekce podnikání a inovací MPO.
Většinu úprav realizovaly České dráhy, které se vydaly dvěma možnými cestami. Tou první jsou tzv. Opakovače, které jsou ve 151 vozech v rámci jednotek Pendolino, Railjet a InterPanter. U 208 vozů (včetně jídelních vozů a kupé) pak České dráhy využily laserovou úpravu oken, díky čemuž nebudou skla blokovat průchod signálu dovnitř.
„Instalace opakovačů mobilního signálu je významným krokem v modernizaci našich služeb a výrazně přispívá ke zvýšení komfortu našich zákazníků. Opakovači jsme vybavili 151 vozů v celkem 27 jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter, které se tak proměnily v plnohodnotný vlakový office,“ popisuje Michal Krapinec, šéf Českých drah.
Pozadu nezůstal ani Leo Express, který vybavil opakovači svých 5 pětivozových jednotek Stadler Flirt. Podle dopravce to výrazně zvedlo stabilitu internetu na palubě. „Investice do 5G opakovačů ve výši 24 milionů korun přinesla cestujícím stabilnější internetové připojení během jízdy vlakem. Kromě toho jsme díky investici do 5G WiFi zlepšili internetové pokrytí ze 60 % na téměř 100 %,“ vysvětluje Emil Sedlařík, mluvčí Leo Expressu.
Celkové náklady na úpravu vlakových vozů přesáhly částku 180 miliónů korun bez DPH, které si budou dopravci nárokovat v rámci předmětné dotační výzvy. Z výsledku by měly těžit především cestující, kterým by se již nemělo stávat, že jim v průběhu práce či sledování obsahu na internetu bude vypadávat signál.