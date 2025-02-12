Vlak jako powerbanka. České dráhy nabízí zásuvky už ve více než polovině spojů

České dráhy dál rozšiřují počet vlaků vybavených zásuvkami pro dobíjení mobilních telefonů, notebooků a další elektroniky. V jízdním řádu pro rok 2026 bude možnost napájení k dispozici ve 4 603 spojích, což je meziroční nárůst a zároveň pokračování trendu, který začal už před třemi lety. Od roku 2022 se počet takto vybavených vlaků zvýšil o více než tři tisíce.
„Chceme, aby se cestující v našich vlacích cítili jako doma. A každá domácnost potřebuje elektřinu pro napájení notebooků, mobilů nebo tabletů. Proto průběžně navyšujeme počet spojů, kde si pohodlně a kdykoli dobijete ‚šťávu‘ do vašeho počítače nebo mobilu. Díky tomu se náš vlak promění v plnohodnotný train-office, hrací koutek nebo pojízdné kino,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Technická výbava vozidel se odvíjí od doby jejich výroby nebo modernizace. Starší a modernizované soupravy disponují zásuvkami 230 V 50 Hz AC, novější typy pak přidávají USB porty typu A a nejmodernější jednotky už standardně nabízejí i USB-C. U vlaků InterJet a ComfortJet je v první třídě navíc k dispozici bezdrátové nabíjení telefonů.