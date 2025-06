O2 zapíná na prázdniny všem zákazníkům s tarify plnou rychlost 5G

Fotografie: O2

Značná část zdánlivě neomezených tarifů českých operátorů je omezena v oblasti maximální rychlosti stahování dat. Nároční uživatelé tak mohou být zcela nesmyslně omezováni při streamování, hraní náročných on-line her či stahování větších souborů. V nabídce má takové tarify samozřejmě i O2. Jde o tarif NEO Stříbrný, kde je rychlost stahování přiškrcena na 10 Mb/s, a dále o tarify NEO Zlatý a YOU NEO, kde je rychlost omezena na 20 Mb/s. Zcela neomezený je až tarif NEO Platinový, který však stojí 1 349 Kč.

V rámci léta, od 1. července až do konce srpna, se však operátor rozhodl, že ukáže i dalším uživatelům, jak vypadá připojení k internetu, které není nikterak omezované. V případě tarifů NEO Stříbrný, NEO Zlatý a YOU NEO se tak během července a srpna nebude uplatňovat rychlostní omezení. Jak O2 informuje, teoreticky to může být v případě sítě 5G až 1 Gb/s.

„Léto je doba cestování i nových zážitků, a my ho chceme zákazníkům zpříjemnit. Neomezenou rychlost ocení, když se potřebují připojit na videohovor z chalupy, pustit dětem pohádku v autě nebo chtějí v reálném čase sdílet zajímavé momenty z festivalu,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.